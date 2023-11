Piuttosto che allenato da te, mi ritiro dal calcio | Mazzarri-bis: arriva il primo fallimento

Il giocatore rifiuta il Napoli e si ritira dal calcio. Walter Mazzarri dovrà ora inventarsi qualcosa. I tifosi attendono le mosse del nuovo allenatore azzurro.

La vittoria esterna di sabato pomeriggio contro l’Atalanta ha riportato un po’ di sereno in casa Napoli dopo i tribolati giorni successivi all’esonero di Rudi Garcia e il conseguente ritorno sulla panchina azzurra, a distanza di dieci anni, di Walter Mazzarri.

Un ritorno col botto, quello del tecnico toscano, che non ha fallito l’appuntamento contro una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima Champions League. Una qualificazione all’Europa dei grandi che, ora come ora, rappresenta l’obiettivo stagionale minimo dei campioni d’Italia in carica, attualmente distanti otto punti dal primo posto dell’Inter.

Inter che i campani affronteranno proprio domenica alle 20.45, tra le mura amiche del Diego Armando Maradona, in quello che è, senza alcun’ombra di dubbio, il big match della quattordicesima giornata di campionato in Serie A. Un big match che, in caso di vittoria di Osimhen e compagni, riaprirebbe inevitabilmente la corsa allo scudetto.

Una corsa allo scudetto che i partenopei dovranno quindi poi alimentare venerdì prossimo in occasione della sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la quindicesima giornata di campionato in Serie A, contro la Juventus di Massimiliano Allegri, alla quale giungeranno dopo aver affrontato in fila Atalanta, Real Madrid e Inter.

Napoli, out Mario Rui e Olivera: Mazzarri ridisegna la fascia sinistra

Se da un lato la vittoria in casa dell’Atalanta ha permesso al Napoli di mettere in cassaforte tre punti importantissimi per la corsa Champions, dall’altro ha fatto registrare il brutto infortunio di Mathias Olivera che, uscito in barella poco prima della fine del primo tempo, ha riportato la lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Un infortunio grave, quello occorso al terzino uruguaiano, che, unito all’indisponibilità ormai datata di Mario Rui (i due terzini sinistri dovrebbero rientrare direttamente nel 2024), costringerà Mazzarri a ridisegnare la sua formazione spostando sulla fascia sinistra Juan Jesus e Alessandro Zanoli i quali, fino al rientro del portoghese e del sudamericano, dovrebbero alternarsi in quella zona di campo.

Napoli, sfuma l’idea Jagielka: il difensore inglese dice addio al calcio giocato

Il Napoli avrebbe potuto ingaggiarlo e affidarsi alla sua esperienza per sopperire alle assenze di Mario Rui e Olivera, ma Phil Jagileka ha detto basta. Rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con lo Stoke City, il difensore inglese ha deciso di appendere le scarpette al chiodo poche ore fa.

Classe ’82 nato a Sale, nei pressi di Manchester, il centrale difensivo si ritira dal calcio giocato dopo aver disputato più di 750 partite con le maglie di club (Sheffield United, Everton, Derby County e Stoke City) e ben 40 con l’Inghilterra con la cui maglia, tra le altre cose, partecipò agli anonimi mondiali brasiliani del 2014 chiusi all’ultimo posto nel gruppo D alle spalle di Costa Rica, Uruguay e Italia.