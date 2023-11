UFFICIALE: Jovic ha rescisso il contratto | Ora è libero di firmare altrove

Ancora deludente l’impatto con il campionato italiano per l’ex attaccante della Fiorentina. Arriva la rescissione del contratto.

Un trasferimento che nessuno si aspettava e che è stato un po’ la sorpresa delle ultime ore nella sessione estiva di calciomercato. Il Milan aveva cercato Marcus Thuram per tutto il mese di giugno, il francese poi ha scelto l’Inter, e, dopo aver preso Okafor, aveva scelto Mehdi Taremi come la sua prima punta ideale per far rifiatare Olivier Giroud, ma anche per essere una sorta di co-titolare.

La trattativa per il bomber iraniano è saltata quando sembrava tutto fatto e i dirigenti rossoneri si sono trovati con il cerino in mano. Cerino che è rimasto tra le mani di Furlani anche quando, durante le ultime ore di mercato, le varie società hanno rifiutato le offerte per Sanabria, Daka e Rafa Mir.

Nelle enormi difficoltà a rintracciare una punta in quelle concitate ore, alla fine il Milan ha ripiegato su Luka Jovic. L’attaccante serbo, finito ai margini del progetto viola e ancora di proprietà della Fiorentina per un altro anno di prestito gratuito, era l’unica strada percorribile. Commisso ha accettato ed il calciatore ha fatto di corsa le valigie per diventare un calciatore rossonero.

L’occasione era ghiotta. Il Milan non avrebbe perso nulla, ma la prospettiva di far rinascere un talento da troppo tempo rimasto sopito è sembrata quella giusta. Jovic arriva a Milanello con una forma scadente e ci mette un po’ per smaltire alcune noie muscolari e ritrovare una condizione quantomeno decente. Gioca qualche spezzone di partita, ma non è giudicabile.

Jovic, l’inizio al Milan fin qui è un disastro

Poi è titolare a Genova contro il Genoa e, dopo la sosta di ottobre, trova un po’ di spazio in più. Le sue prestazioni, fin qui, però, sono ai limiti dell’imbarazzante. Contro la sua ex squadra, la Fiorentina, nell’ultimo match di campionato, si fa notare soltanto per il passaggio filtrante che mette Theo Hernandez davanti al portiere viola e permette al Milan di conquistarsi il calcio di rigore decisivo per la vittoria finale.

Per il resto è un disastro con l’aggravante di sbagliare un gol facile solo davanti al suo ex compagno, Terracciano. San Siro acclama Camarda che, nonostante i suoi 15 anni appena, viene ormai preferito dal popolo rossonero a questo Jovic. Difficilmente Luka resterà in rossonero, ma il tempo per far ricredere tutti c’è ancora.

Da Jovic a Jovic, l’omonimo svincolato

Non ha più tempo, invece, il suo omonimo, Nemanja Jovic. Attaccante o ala sinistra serba 21enne, dopo la parentesi al Partizan Belgrado dal 2020 al 2023, non ha rinnovato con il suo ex club ed è attualmente svincolato. Otto gol in 59 partite, tra tutte le competizioni, con una delle squadre della Capitale, può contare anche su due presenze in Nazionale maggiore.

L’esterno offensivo sinistro si è pero messo abbastanza in mostra nei suoi anni al Partizan ed ora rappresenta un’occasione a parametro zero da poter cogliere anche per alcune compagini nostrane. Monza e Genoa sono particolarmente interessate e potrebbero provarci già nelle prossime settimane.