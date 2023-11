Klose, la storia si ripete | Trovato l’erede di Immobile: nessuno si aspettava il suo nome

La Lazio sta pensando a un possibile erede di Ciro Immobile, il primo indiziato proviene dalla Germania, come l’ex bomber Klose

Lazio che sembra una brutta copia rispetto a quella che ha concluso al secondo posto il passato campionato. La pesante sconfitta sul campo della Salernitana dello scorso weekend ha messo in evidenza tutta la fragilità difensiva e l’inefficacia in attacco dei biancocelesti che adesso si trovano fuori dai piazzamenti europei in classifica e costretti a rincorrere le rivali.

Sorprende l’involuzione in termini di gioco di una squadra che sembra soffrire la perdita di Milinkovic Savic a centrocampo e che non ha un finalizzatore letale in area di rigore che riesca a concretizzare le occasioni create.

Ciro Immobile, infatti, è un lontano parente del bomber che ha spesso vinto con merito la classifica di capocannoniere ed è diventato l’idolo della curva laziale. La sua prima stagione senza incidere porta a questi deludenti risultati.

Su di lui anche voci di mercato per un possibile interesse di qualche club arabo, che potrebbe garantire alla punta un ingaggio importante per concludere la carriera lontano da pressioni eccessive, consapevole di aver perso anche il posto da titolare in Nazionale, con il nuovo ciclo intrapreso dal nuovo CT Luciano Spalletti.

La Lazio su Werner per il dopo Immobile

La Lazio quindi cerca di correre ai ripari e individuare un centravanti che possa garantire un numero importanti di reti e che possa sostituire Immobile. Il suo nome proviene dalla Bundesliga e porta alla mente dei tifosi Miroslav Klose, che ha concluso la sua carriera di alto livello proprio nella Capitale.

Si tratta di Timo Werner, attaccante della Nazionale tedesca, che è tornato a giocare nel Lipsia dopo un’esperienza non troppo fortunata al Chelsea in Premier League.

La situazione del reparto offensivo della Lazio, tra possibili partenti e conferme

Ci sarà probabilmente una rivoluzione al termine della stagione in corso nel reparto offensivo della Lazio. Pedro ha manifestato già i primi malumori e il desiderio di andare a giocare altrove, magari tornando al Barcellona.

Luis Alberto sembra continuare a essere il faro della trequarti mentre è in bilico anche la posizione di Felipe Anderson che potrebbe partire, soprattutto di fronte a un’offerta che possa soddisfare il patron Claudio Lotito, sempre difficile da convincere quando ci sono di mezzo delle trattative in uscita.