Mi volete? Firmo gratis | Mason Greenwood approda in Serie A: formula da black friday

Greenwood si sta ritrovando in Spagna ma si propone a una squadra italiana, possibile arrivo dell’esterno d’attacco già la prossima estate

La vera Cenerentola di questa Liga è il Girona, in vetta alla classifica ancora a metà novembre, nonostante il pareggio contro il Bilbao tra le mura amiche. Il Real Madrid e il Barcellona puntano al sorpasso, sicure di avere una rosa nettamente superiore sulla carta.

L’ultima stagione di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos vuole essere ricordata e l’obiettivo della conquista del campionato è quanto mai nella mente del tecnico italiano, desideroso di soffiarla ai rivali del Barca che hanno avuto la meglio la passata stagione.

Anche l’Atletico Madrid è partita ai nastri di partenza come possibile pretendente al titolo ma sembra più verosimile un approdo ai primi quattro posti, con la conseguente qualificazione alla prossima Champions League, con un Alvaro Morata ritrovato a dominare l’attacco di Simeone.

Tra le sorprese di questo inizio di Liga c’è anche il Getafe, trascinato dalle prestazioni importanti del suo esterno d’attacco, Mason Greenwood, che in Spagna si sta ritrovando dopo le ultime stagioni sottotono al Manchester United. Il fantasista è un giocatore di assoluto talento, in grado di risolvere anche una partita equilibrata con un guizzo, come ha dimostrato nello scorso turno di campionato contro l’Almeria.

Greenwood e l’interesse della Lazio, possibile colpo low cost

Il giocatore della Nazionale inglese è stato vicino alla Lazio nella passata sessione di calciomercato e non è da escludere che possa trasferirsi in Serie A la prossima estate, una volta ritrovata la confidenza con la rete.

Sarebbe senza dubbio un salto di qualità in una carriera che punta alla definitiva consacrazione. La Lazio sta deludendo in questo inizio di campionato ma un piazzamento europeo potrebbe convincere la punta a sposare il progetto dei biancocelesti.

La Lazio alla ricerca di nuove punte

In un attacco che potrebbe perdere sia Ciro Immobile che Pedro, un talento come Greenwood rappresenterebbe la boccata d’ossigeno necessaria per restare competitivi e ai vertici in Italia.

Lotito ha dovuto accettare la partenza di Milinkovic Savic che ha lasciato dopo ben otto stagioni la Lazio per andare a giocare nel campionato dell’Arabia Saudita e ha bisogno di un altro fuoriclasse nella trequarti per migliorare la media realizzativa di una squadra che di recente fa fatica a segnare.