Locatelli, addio per sempre | Firma altrove per ‘ripicca’: tifosi delusi

La Juventus perde un altro centrocampista. La trattativa è saltata definitivamente poche ore fa. Giuntoli costretto a ripartire da zero.

L’attesa è quasi finita: dopo due settimane di pausa, dovute agli impegni dell’Italia di Luciano Spalletti contro Macedonia del Nord e Ucraina, la Serie A si prepara a tornare in campo con la tredicesima giornata della stagione 2023-2024.

Una tredicesima giornata che, come ribadito più volte in queste ore, scatterà domani alle 15.00 con l’anticipo pomeridiano tra Salernitana e Lazio e terminerà lunedì con il posticipo delle 20.45 tra Bologna e Torino. Nel mezzo, ovviamente, tutte le altre sfide tra cui, più di ogni altra, spicca il big match dell’Allianz Stadium, in programma domenica alle 20.45, tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi.

Una gara, quella che si disputerà all’ombra della Mole, per la quale i favori del pronostico pendono chiaramente tutti a favore della formazione meneghina la quale, potendo contare su una qualità di gioco superiore a quella dei piemontesi, ha sicuramente tutte le carta in regola per uscire dal campo con tre punti in più in classifica.

Tre punti che, chiaramente, sono l’obiettivo anche della Vecchia Signora che, pronta a fare lo sgambetto ai rivali di sempre, ha da qualche giorno messo in conto il pesante infortunio occorso a centrocampo a Manuel Locatelli il quale, salvo recuperi dell’ultimo minuto, non dovrebbe prendere parte al match coi nerazzurri a causa di un problema alla schiena.

Juventus, Allegri spera nel recupero di Locatelli. Contro l’Inter tornano McKennie e Miretti

Non c’è pace per Massimiliano Allegri; a poche ore dall’importantissimo match di campionato contro l’Inter, il tecnico toscano si trova costretto a fare in conti con un centrocampo decimato da infortuni e indisponibilità varie che lo costringeranno a scelte obbligate contro i nerazzurri.

Salvo recuperi dell’ultimo minuto, per la gara contro i meneghini l’allenatore classe ’67, come detto, dovrebbe infatti rinunciare, oltre al lungodegente Weah e agli indisponibili Pogba e Fagioli, anche a Manuel Locatelli (frattura leggermente scomposta della decima costola) che, tornato anzitempo a Torino dopo aver abbandonato il ritiro dell’Italia, si è subito messo al lavoro per recuperare dal suo infortunio. Un infortunio che, ad ogni modo, il manager bianconero è pronto ad aggirare col rientro in gruppo di Weston McKennie e Fabio Miretti, i quali, al netto di eventuali sorprese, dovrebbero scendere regolarmente in campo accanto a Rabiot e Kostic.

Juventus, sfuma Habib Diarra: il centrocampista ha rinnovato con lo Strasburgo

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli aveva iniziato a seguirlo diverse settimane fa, ma la trattativa che avrebbe potuto portare Habib Diarra a Torino è sfumata definitivamente poche ore fa. Stando a quanto venuto a galla recentemente, il centrocampista classe 2004 ha rinnovato il suo contratto con lo Strasburgo fino al 30 giugno 2028.

Inizialmente in scadenza nel 2027, il club alsaziano ha infatti voluto blindare ulteriormente il proprio gioiello per allontanare l’interesse delle varie pretendenti, tra cui la Vecchia Signora, e rimandare, di conseguenza al prossimo mese di giugno, il discorso cessione. Una cessione per la quale la società transalpina, sperando in una quotazione al rialzo, ha comunque già fissato la base di partenza in 20 milioni di euro.