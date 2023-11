Natan, attimi di terrore | Se ne va troppo presto: tifosi del Napoli in lacrime

Il Napoli rischia di perdere Natan. Le voci ruotanti attorno al difensore brasiliano sono a dir poco clamorose. I tifosi azzurri stentano a crederci.

Archiviata la bella e importante vittoria di sabato pomeriggio sul campo del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a far visita al Real Madrid di Carlo Ancelotti in occasione della quinta giornata del gruppo C di Champions League.

Una sfida sicuramente complicata, quella sul prato del Santiago Bernabeu, per i partenopei, che proveranno comunque a dire la loro per centrare con un turno d’anticipo la qualificazione agli ottavi di finale per il secondo anno di fila.

In caso di vittoria in terra madrilena, infatti, Osimhen e compagni allungherebbero in classifica sui portoghesi del Braga che, chiamati a vincere in casa contro i tedeschi dell’Union Berlino, sperano in una disfatta dei campani contro i blancos per poter così affrontare il discorso qualificazione nel decisivo match del Maradona in programma il prossimo 12 dicembre.

Un discorso qualificazione che, in ultima analisi, potrebbe chiudersi addirittura già nelle prossime ore qualora entrambe le sfide si concludessero sul punteggio di parità o in caso di sconfitta interna dei lusitani contro la formazione teutonica e conseguente pareggio del Napoli sul campo del Real Madrid.

Napoli, Natan scalpita: il brasiliano sarà titolare contro il Real Madrid

Sebbene non sempre titolare sotto la gestione di Rudi Garcia, Natan è sicuramente uno dei profili più interessanti del Napoli, passato recentemente sotto la guida di Walter Mazzarri. Acquistato dai brasiliani del Bragantino lo scorso agosto per sostituire il partente Kim, legatosi al Bayern Monaco, il classe 2001 è già diventato uno dei fiori all’occhiello della formazione del patron De Laurentiis.

In campo complessivamente undici volte tra Serie A e Champions League, il 22enne sudamericano dovrebbe partire titolare nella sfida contro il Real Madrid, in programma domani alle 21.oo. Una sfida, come detto, importantissima, dalla quale i campani sperano di uscire con la qualificazione agli ottavi di finale.

Il Tottenham bussa alla porta del Napoli: gli Spurs vogliono Natan

Persi van de Ven e Ashley Phillips per infortunio e con un Romero altalenante viste le numerose squalifiche, il Tottenham di Angelos Postecoglou è alla ricerca di validi difensori ai quali affidarsi in vista della seconda parte di stagione che scatterà a gennaio. Una ricerca, che gli uomini di mercato degli Spurs stanno conducendo in ogni parte del mondo, che potrebbe presto portarli a bussare alla porta del Napoli della cui rosa piace il brasiliano, Natan.

Legato alla società partenopea da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, il classe 2001 potrebbe infatti lasciare il capoluogo campano già nelle prossime settimane qualora il Tottenham decidesse di mettere sul piatto quei 15-16 milioni di euro che De Laurentiis chiede per lasciarlo partire. Una cifra, questa, sicuramente alla portata delle casse del Tottenham il quale, dopo aver prelevato Vicario dall’Empoli in estate, è pronto a portare in Premier League un altro gioiello della nostra Serie A.