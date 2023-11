Conte, te lo ricordi? Gli facesti la guerra | Ora si è fatto ‘corrompere’ dai petroldollari

Un giocatore, che il tecnico leccese ha allenato ai tempi dell’Inter, è corteggiato dalla Saudi Pro League.

Per adesso riposo, poi si vedrà. L’ultima volta che abbiamo visto Antonio Conte in panchina è stato sette mesi fa, quando il suo Tottenham lasciò che il Southampton rimontasse due reti di svantaggio nell’ultimo quarto d’ora di partita. La conferenza stampa successiva fu il preludio del divorzio, che si consumò pochi giorni dopo. Da allora, il tecnico leccese è senza squadra e apparentemente non ne ricerca neanche una. Almeno per adesso.

Dopo un anno e mezzo lontano dall’Italia, Conte ha deciso di tornare a Torino e trascorrere del tempo con la propria famiglia. L’avventura londinese non è stata semplice, e non solo per questioni di campo. Dopo la prima stagione al Chelsea, Conte fu raggiunto in Inghilterra da sua moglie e sua figlia, con cui si trasferì a Cobham – una cittadina nella contea di Surray – dove ha continuato a vivere anche quando la sua avventura a Stamford Bridge terminò, fino al momento in cui accettò l’offerta dell’Inter nell’estate 2019. Quando è tornato a Londra nel 2021, la famiglia è rimasta in Italia, qualcosa che ha ammesso pubblicamente di aver sofferto.

Una situazione di personalmente complessa, acuita dalle perdite di Gian Piero Ventrone e Gianluca Vialli, due persone alle quali era molto legato: «È un momento sicuramente difficile dal punto di vista personale. Non è semplice perdere in così breve tempo persone che conoscevo così bene. Spinge a riflessioni profonde sul futuro».

Vecchia conoscenza

L’ultima volta che abbiamo visto Antonio Conte su una panchina di Serie A è stato nel maggio 2021, quando ha guidato l’Inter a laurearsi campione d’Italia per la diciannovesima volta. Un’avventura terminata in maniera speculare a quella precedentemente vissuta con la Juventus e successivamente con il Tottenham: un divorzio causato da un logoramento nei rapporti personali con la società.

Le difficoltà economiche che stava affrontando l’Inter dopo la mazzata del covid-19, hanno convinto entrambe le parti ad interrompere il rapporto. Assieme a lui salutarono anche alcuni membri di quella rosa: Romelu Lukaku e Achraf Hakimi accettarono la corte di Chelsea e PSG, Christian Eriksen fu costretto a dire addio, a causa delle sue condizioni di salute che cozzavano con le regole dettate dal Comitato Organizzativo Cardiologico per l’idoneità allo Sport.

Futuro

Da luglio 2022 Eriksen è un giocatore del Manchester United, con cui ha firmato un contratto triennale. Non è detto, però, che verrà rispettata la scadenza naturale dell’accordo, perché dall’Arabia Saudita hanno mostrato interesse nei confronti del danese.

A riportarlo è il portale Fichajes.net, secondo cui gli arabi potrebbero presentare un’offerta dal valore di 20 milioni di euro.