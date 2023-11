Cacciato di casa | Pronta una nuova vita per Thomas Muller: firma per la big di Serie A

Ancora non è arrivato il rinnovo tra il Bayern ed uno dei suoi leggendari campioni. Una big del nostro campionato ci spera.

Uno dei migliori marcatori della storia dei Mondiali di calcio, uno dei migliori rifinitori della storia del calcio con ben 284 assist all’attivo, detiene il record di vittorie del campionato tedesco, ben dodici, e di vittorie della Supercoppa di Germania, otto. Ha vinto due Champions League, un Mondiale con la Nazionale tedesca e tanti altri trofei.

Basterebbe anche soltanto questo per definire e descrivere l’unicità e la carriera straordinaria di Thomas Muller, una delle più grandi bandiere della storia della Germania e del Bayern Monaco. Uno dei calciatori più importanti, forse il più longevo ed il più continuo, degli ultimi quindici anni di uno dei club più importanti al Mondo.

Muller nella sua carriera, ancora splendidamente in corso, è stato praticamente tutto. Punta, trequartista, sottopunta, seconda punta, esterno offensivo. Uno splendido jolly offensivo che ha fatto la fortuna di tutti i suoi allenatori e che ha giocato praticamente con tutti, senza distinzione alcuna. La sua duttilità e la sua mentalità incredibilmente vincenti sono stati probabilmente le qualità migliori.

Non bisogna sottovalutare però la sua visione di gioco, le sue qualità tecniche ed il suo saper giocare a pallone che troppo spesso sono state sottovalutate, facendo risaltare altre doti. Muller non è stato e non è un calciatore dal carattere facile e spesso i suoi gradi da senatore e da leader del Bayern Monaco hanno creato problemi ad allenatori non troppo graditi (Nagelsmann ed Ancelotti su tutti).

Muller, distanza con il Bayern per il rinnovo

Nato e cresciuto in casa Bayern Monaco, come detto, Muller è una leggenda vivente del club e ha collezionato ben 680 partite ufficiali, tra tutte le competizioni, condite da 237 reti. Anche in Nazionale i numeri sono importantissimi: 126 partite e 45 reti. La sua storia con la Nazionale ed il Bayern Monaco però non è ancora finita.

O meglio, quella con il club bavarese è ancora fortemente in discussione. Il suo contratto scade a giugno 2024 e non si è ancora trovato l’accordo per un rinnovo che più passano i mesi più appare complicato. Se le parti lo vorranno fare, il modo si troverà, ma fin qui resta la distanza.

Muller, non solo lo United. Su di lui anche un club di Serie A

Secondo quanto riportato dalla Bild, Thomas Muller è finito sul taccuino del Manchester United sempre alla ricerca di profili importanti per tornare grande. Se non arrivasse il rinnovo con il Bayern, però, sarebbero tantissime le squadre interessate al jolly offensivo teutonico.

Più di un pensiero su di lui lo starebbe facendo anche un club del nostro campionato, negli ultimi anni sempre molto attento ai nomi importanti e campioni affermati che possano rappresentare un’occasione tecnica ed economica. Parliamo della Roma che resta alla finestra e segue l’evoluzione della vicenda.