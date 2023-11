Ufficiale: scoppia un nuovo ‘caso Fagioli’ | È ancora alla Juve

Alla Juventus scoppia un nuovo “caso Fagioli”. La dirigenza bianconera osserva la situazione e si prepara a comunicare la notizia a Massimiliano Allegri.

Il pareggio casalingo per 1-1 di qualche ora fa contro l’Inter di Simone Inzaghi non ha modificato la classifica della Juventus di Massimiliano Allegri che, passata inizialmente in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Dusan Vlahovic si è poi fatta raggiungere, pochi minuti più tardi, dal tredicesimo centro in campionato di Lautaro Martinez.

Un pareggio, quello maturato all’Allianz Stadium, che serve poco ad entrambe le squadre, ma che alla fine non scontenta nessuno: i nerazzurri hanno infatti conservato la cima della classifica, mentre i bianconeri la seconda posizione alle loro spalle con le solite due lunghezze di ritardo.

Uniche note stonate, se di note stonate si può parlare, sono i due punti rosicchiati da Milan e Napoli grazie alle rispettive vittorie contro Fiorentina e Atalanta. Due vittorie che hanno permesso a rossoneri e azzurri di portarsi rispettivamente a meno sei e meno otto dalla prima posizione del Biscione il quale, ad ogni modo, deve guardarsi le spalle soprattutto dalla Vecchia Signora.

Una Vecchia Signora che, senza impegni infrasettimanali dovuti alle coppe europee, ha già messo nel mirino il match della quattordicesima giornata che la vedrà impegnata, venerdì alle 20.45, sul campo dell’U-Power Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino capace, lo scorso anno, di vincere entrambe le gare di campionato contro i piemontesi.

Juventus, quanti talenti della Next Gen approdati in prima squadra

Da quando è stata istituita nel 2018, la formazione under 23 della Juventus, oggi nota come Next Gen, ha prodotto, nel corso dei suoi primi cinque anni di vita, numerosi talenti che hanno poi avuto la possibilità di esordire in prima squadra.

Talenti come Nicolò Fagioli, Matias Soulé, Samuel Iling Junior, Enzo Barrenechea, Hans Nicolussi-Caviglia, Fabio Miretti e tanti altri i quali, seppur con fortune diverse, hanno dato o stanno dando un contributo importante alla Juventus la quale, com’è noto, segue sempre molto attentamente i suoi giocatori sparsi in giro per l’Italia. Giocatori, mandati in prestito altrove a fare esperienza, che potrebbero rappresentare l’ossatura del futuro del club bianconero.

Juventus, dalla Next Gen alla Feralpisalò: in Serie B brilla la stella di Mattia Compagnon

Spesso aggregato alla prima squadra lo scorso anno, pur non trovando mai la gioia dell’esordio, Mattia Compagnon è la nuova stella della Juventus che sta brillando in Serie B. Mandato in prestito in estate alla neopromossa Feralpisalò, il talento classe 2001 è balzato recentemente agli onori della cronaca come uno dei profili più interessanti del campionato cadetto.

Protagonista fin qui di ottime prestazioni, culminate con il primo gol in campionato messo a segno nella sfortunata trasferta di sabato sul campo del Como di Cesc Fabregas, il 22enne nato a Remanzacco potrebbe presto convincere la società bianconera a riportarlo a Torino e inserirlo stabilmente nel gruppo della prima squadra. Un obiettivo, questo, sicuramente raggiungibile per il giovane attaccante friulano che però dovrà prima aiutare la Feralpisalò, ultima in classifica in Serie B, ad evitare la retrocessione in Serie C.