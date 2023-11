Ufficiale Alex Sandro: contro il Monza sarà la sua ultima partita | Prenotata la festa d’addio

Alex Sandro pronto a chiudere un ciclo importante della sua carriera, già pronta la festa per salutare la sua lunga parentesi in Italia

Juventus che si appresta ad aprire un nuovo ciclo vincente, soprattutto se dovesse continuare a macinare punti in campionato e a insinuarsi con prepotenza per la conquista dello Scudetto. Stagione anomala per i bianconeri, chiamati a dedicare tutte le proprie forze sulla Serie A data l’esclusione dalle competizioni europee, con la consapevolezza che questo può essere un vantaggio per avere la meglio sulle rivali.

Max Allegri continua a predicare calma e a concentrare l’attenzione sull’obiettivo stagionale, prefissato nell’arrivo almeno al quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League, con nove punti di vantaggio rispetto alla Roma che occupa adesso la quinta posizione in classifica.

In caso del raggiungimento di tale obiettivo per la Juventus potrebbero esserci finalmente le disponibilità economiche per rivoluzionare la rosa, dopo un mercato estivo all’insegna della spending review e del rinnovo dei contratti di alcuni giocatori cardine.

Tra questi non c’è Alex Sandro. Il terzino brasiliano è in scadenza di contratto con la Juventus e potrebbe salutare la sua squadra al termine della stagione, con la possibile partita d’addio all’Allianz Stadium il prossimo maggio contro il Monza.

Il Monza pronto ad affrontare la Juventus nel prossimo turno di Serie A

I brianzoli sono, tra l’altro, i prossimi avversari della Juventus in campionato. Una sfida non semplice per i bianconeri, con gli uomini di Raffaele Palladino che hanno già battuto la Vecchia Signora la passata stagione, sia in casa che in trasferta senza nemmeno subito una rete.

Una vera bestia nera per Allegri che cerca vendetta e conferme il prossimo fine settimana. Dalla sua il Monza avrà l’entusiasmo del pubblico di casa e la certezza di potersela giocare senza niente da perdere.

Alex Sandro, addio in vista per il terzino, ultimi mesi in bianconero

Alex Sandro ha perso progressivamente il posto da titolare. Le gerarchie di Allegri sono in continuo mutamento, anche a seconda dei giocatori a disposizione, ma sembra che per il difensore verde-oro non ci sia spazio nel futuro della Juventus.

La sua esperienza potrà essere utile in questi mesi e sicuramente avrà modo di salutare la tifoseria bianconera nel migliore dei modi, magari festeggiando il titolo di Campioni d’Italia dopo un digiuno di quattro stagioni.