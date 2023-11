Fanno come Higuain: gli pagano la clausola | Giuntoli sta spaccando la Serie A

Come già fatto ai tempi di Higuain, la Juventus è pronta a pagare la clausola inserita nel contratto del giocatore. Giuntoli ha già l’accordo con la società.

Il pareggio interno di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi non ha modificato la classifica della Juventus la quale, agli ordini di Massimiliano Allegri, è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista del match esterno di venerdì sera sul campo del Monza di Raffaele Palladino.

Un match, quello dell’U-Power Stadium, che arriverà al termine della tre giorni di coppe di europee che, com’è noto, non vede quest’anno protagonista la Vecchia Signora a causa della penalizzazione di dieci punti subita al termine della scorsa stagione.

Una penalizzazione che ha privato i piemontesi della partecipazione alla Champions League che, col sogno scudetto sullo sfondo, rappresenta l’obiettivo stagionale minimo della società del presidente Ferrero la quale, nel frattempo, starebbe guardando anche al calciomercato in vista dell’imminente sessione invernale di trattative che scatterà tra poche settimane.

Una sessione invernale di trattative che potrebbe vedere il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli volare in Sudamerica, precisamente in Argentina, per chiudere l’affare per un talento della Seleccion under 17, attualmente legato a un noto club di Buenos Aires.

Esattamente come Higuain, la Juventus paga la clausola e prende il giocatore

Quella che la Juventus potrebbe concludere nelle prossime settimane è una trattativa che, eccezion fatta per le cifre, è praticamente identica a quella che nell’estate 2016 portò Gonzalo Higuain da Napoli a Torino per ben 90 milioni di euro.

Una trattativa, quella messa a segno dall’allora amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, sulla cui scia potrebbe presto concludersene un’altra, stavolta con il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, pronto a pagare la clausola da 25 milioni di euro inserita nel contratto che lega il talento classe 2006 in questione al glorioso River Plate di Martin Demichelis.

Juventus, fari puntati su Echeverri del River Plate: si può chiudere a gennaio

Come anticipato, la Juventus del presidente Ferrero è pronta a volare in Argentina per trattare col River Plate l’acquisto del giovanissimo Claudio Echeverri. Classe 2006 cresciuto nelle giovanili dei Millonarios, il giovane trequartista è recentemente balzato agli onori della cronaca come uno dei talenti sudamericani più promettenti.

Un talento che, legato al club di Buenos Aires da un contratto che scadrà il 31 dicembre 2024, è pronto volare in Europa dove gli estimatori certamente non mancano. Tra questi, come detto, la Juventus che, intenzionata a bruciare la concorrenza di top club del Vecchio Continente come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco, ha già fatto comprendere di essere disposta a pagare subito la clausola da 25 milioni di euro inserita nel contratto che lega il giocatore al club biancorosso. Una clausola che, pagata nel giro delle prossime settimane, potrebbe portare il talento argentino in Serie A già a gennaio.