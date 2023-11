UFFICIALE: Insigne torna a Napoli | La nostalgia di casa è stata troppo forte

Lorenzo Insigne torna a Napoli, tifosi in delirio, l’ex capitano è di nuovo protagonista nella sua città, le sue dichiarazioni

Se ne è andato dalla sua Napoli al termine della stagione 2021-2022. Uno dei senatori che ha lasciato il capoluogo campano per volontà del presidente Aurelio De Laurentiis che voleva iniziare un nuovo ciclo che si è verificato subito vincente con la conquista dello Scudetto il campionato successivo. Lorenzo Insigne ha un legame fortissimo con la sua città, anche adesso che milita in Canada nel Toronto.

Il fantasista infatti ha fatto visita alla sua ex squadra a Castel Volturno e in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha spiegato il motivo: “Lo faccio ogni anno, vado al centro sportivo a trovare i miei ex compagni, ci tengo molto. Resto il primo tifoso, poi quest’anno avevo un motivo in più visto che ho ritrovato mister Mazzarri, l’uomo che mi ha fatto esordire in Serie A”.

Per il suo ex tecnico ha parole molto lusinghiere: “Mi ha fatto una buona impressione, volevo fargli un in bocca al lupo di persona. È una brava persona, si meritava questa seconda chance: sono sicuro che farà benissimo e riporterà il Napoli dove merita“.

Un inizio di stagione non semplice per il Napoli, con l’esonero di Rudi Garcia, ma il debutto di Mazzarri è stato molto positivo: “Ho visto la partita con l’Atalanta è a tratti il Napoli ha giocato benissimo. Quest’anno non è partito “alla grande”, però ha avuto anche sfortuna. Il Napoli ha giocatori di qualità, può tornare in alto in classifica. Non so se tra Garcia e il gruppo ci sia stato poco feeling, sono sicuro però che con Mazzarri si tornerà a competere per i primi posti».

Il Napoli è da Scudetto, parola di Lorenzo Insigne

Il trequartista dice la sua anche sulle ambizioni del Napoli, con una dichiarazione che aumenta l’entusiasmo della piazza: “Ho visto Juve-Inter e il Napoli non è inferiore. Se torna quello dello scorso anno, può ancora lottare per lo scudetto, il campionato è ancora aperto“.

Il suo sostituto è stato il georgiano Kvara che ha stupito tutti alla sua prima stagione in Italia, compreso lo stesso Insigne che ha fatto lui i complimenti via social, sottolineando che ha numeri da vero campione.

Lorenzo Insigne e i complimenti a Victor Osihmen

Infine, nota il miglioramento di Victor Osihmen che ha avuto come compagno per un anno: “Dietro la sua crescita c’è il lavoro di Spalletti. Victor perdeva energie nervose in proteste, cadeva nella trappola della provocazione degli avversari”.

Ha fiducia sul fatto che possa tornare a essere devastante e decisivo: “Se non sta tranquillo, non riesce a esprimersi al meglio. Lo scorso anno si vedeva che era più calmo e in controllo. E ha fatto la differenza. È migliorato anche tecnicamente: ha enormi qualità, con Spalletti è riuscito a metterle al servizio della squadra“.