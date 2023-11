Da noi diventi il nuovo Chiellini | Sule, l’email dall’Italia che può cambiargli la carriera

Il difensore Niklas Sule può tornare a essere un top player in Italia, un club di Serie A è pronto a dargli fiducia, ecco di quale si tratta

Niklas Sule era tra i difensori tedeschi più promettenti. Negli ultimi anni la sua carriera si è un po’ arenata. Il classe 1995 debutta in Bundesliga nel 2013 con la maglia dell’Hoffenheim e si impone velocemente come titolare nel reparto arretrato del club.

Viene acquistato dal Bayern Monaco nell’estate del 2017 ma non riesce mai a brillare e a conquistare il cuore della tifoseria. Passa infine a parametro zero al Borussia Dortmund nel 2022 firmando un contratto di cinque anni.

Difensore centrale dalla stazza fisica imponente, abile nel gioco aereo, è dotato di una buona aggressività e di un discreto senso della posizione, qualità che lo rendono efficace negli anticipi e nei contrasti con le punte avversarie.

Con la Nazionale tedesca già 49 presenze con la soddisfazione anche di una rete siglata. Le aspettative però erano diverse qualche anno fa e adesso il giocatore è in cerca di nuove sfide per dimostrare a tutti di essere tra i migliori interpreti in quel ruolo a livello mondiale.

Il Milan e una difesa da sistemare, Sule potrebbe fare al caso suo

Un futuro in Serie A non è da escludere per Sule. Soprattutto il Milan potrebbe essere interessato al suo profilo. La dirigenza rossonera si è fatta notare nelle ultime stagioni per colpi di assoluta prospettiva.

In difesa sono arrivati Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, giocatori che erano ai margini dei club di appartenenza e che si sono totalmente rilanciati a Milano, facendo la fortuna del loro tecnico Stefano Pioli.

La vittoria contro la Fiorentina e il morale ritrovato in casa Milan

Milan che continua la rincorsa all’Inter e alla Juventus per la conquista dello Scudetto. Nell’ultima giornata di campionato è arrivata l’importante vittoria a San Siro contro la temibile Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tre punti ottenuti con merito che danno morale a un ambiente che aveva trascorso l’ultimo mese all’insegna del nervosismo.

A fine anno, giunti al giro di boa del campionato, si tireranno le somme per una squadra che ha le carte in regola per puntare al massimo, spinti dalla classe di Rafa Leao e da un gruppo che, se motivato e compatto, può giocarsela contro chiunque, come è stato dimostrato nella prestigiosa vittoria di Champions contro il Paris Saint Germain.