Nicolussi Caviglia, solo una rondine autunnale | Già pronto il prestito alla piccola

Nicolussi Caviglia ha debuttato da titolare con la Juventus ma per lui il futuro è altrove, ecco dove potrebbe andare a giocare

Nello scontro diretto della tredicesima giornata di campionato la Juventus ha pareggiato per 1 a 1 all’Allianz Stadium contro l’Inter. Mancato il sorpasso al vertice della classifica per i bianconeri che sono andati in vantaggio grazie alla splendida azione individuale di Federico Chiesa e la zampata di Dusan Vlahovic, alla sua quinta rete stagionale.

Sono passati però solo sei minuti per la reazione interista e il pareggio realizzato dal capocannoniere Lautaro Martinez, che ha anticipato Federico Gatti, e ha concretizzato l’assist del compagno di reparto Marcus Thuram.

Una gara senza grandi colpi di scena e con un secondo tempo molto tattico e giocato in mezzo al campo. Non un grande spot per il calcio italiano ma un risultato finale giusto che mantiene le distanze in testa.

Max Allegri ha sorpreso per la scelta di far esordire in una partita così importante dal primo minuto con la Juventus il giovane Nicolussi nel fatidico ruolo di regista di centrocampo. Il promettente mediano ha ben figurato.

Nicolussi potrebbe essere ceduto in prestito, per lui ritorno in Campania?

Nonostante questo, però, con il rientro dei titolari e il mercato di gennaio, il suo posto all’interno della rosa bianconera potrebbe essere ceduto a un altro interprete ritenuto superiore.

Per lui, quindi, l’ipotesi di un prestito per la seconda parte della stagione, magari in una piccola della Serie A come è successo nella passata stagione quando ha militato nella Salernitana, contribuendo alla conquista di una meritata salvezza per i campani.

Il centrocampo della Juventus, tra indisponibili e rinforzi in arrivo

Infatti, adesso ai bianconeri mancano due titolari come Paul Pogba e Nicolò Fagioli, entrambi indisponibili sino al termine della stagione a causa delle squalifiche a loro inflitte dal giudice sportivo. Allegri è stato quindi costretto a puntare sugli interpreti che aveva già in rosa ma a gennaio sono previsti rinforzi.

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per regalare al tecnico livornese un profilo di caratura internazionale che possa svoltare le geometrie e la fantasia in mezzo al campo. I nomi più probabili sono quelli di Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid e di Samardzic dell’Udinese. Difficilmente arriveranno però entrambi dati anche i ruoli simili.