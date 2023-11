“Ho parlato con il club” | Azpilicueta, ritorno di fiamma dalla Serie A: firma già a gennaio

Azpilicueta potrebbe chiudere la sua carriera in Italia, torna sul terzino un club di Serie A che l’aveva monitorato a lungo

Cesar Azpilicueta ha rilasciato in questi giorni un’interessante intervista al quotidiano Marca riguardo al futuro della sua carriera e sull’ipotesi che l’Atletico Madrid sia l’ultimo club in cui militerà: “L’ho detto durante la presentazione quando sono arrivato, quando ho firmato il rinnovo con il Chelsea ho firmato per due anni e l’estate successiva non ero lì. Non sono una persona che dice ‘rimango’ quando ha un contratto di due anni e ora che ne firmo uno uguale non mi godo giorno per giorno“.

Adesso vuole pensare solo al presente: “Quando ho avuto l’infortunio l’anno scorso, mi sono reso conto che vivo alla giornata. Perché pensare oltre dove sono ora? Ora mi godo il momento e in estate si vedrà. Mi vedo forte fisicamente, mi sento molto a mio agio“.

Si sente pronto a dare il massimo in questi mesi: “Cerco di dare il massimo, mi sento bene e alle fine è così, mente e corpo devono continuare a funzionare per aiutare la squadra il più possibile”.

La scelta dell’Atletico lo soddisfa molto: “Ho parlato con il club, ho parlato con il Cholo Simeone e la verità è che ero emozionato e non vedevo l’ora di poter venire in questo spogliatoio, di potermi godere il club dall’interno e di poter aiutare con la mia esperienza a raggiungere gli obiettivi“.

L’Inter lo aveva attenzionato la scorsa estate, non è esclusa un’offerta nel 2024

Il terzino spagnolo potrà decidere se cambiare squadra dal prossimo luglio quando scadrà il suo contratto con i Colchoneros. Su di lui il forte interesse dell’Inter che aveva pensato a lui prima di virare su Pavard, arrivato dal Bayern Monaco insieme al portiere Sommer negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo.

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno sempre apprezzato le sue prestazioni e un giocatore di un’esperienza internazionale così importante come la sua non avrebbe che migliorato l’autostima dei compagni di reparto.

Il momento dell’Inter, prima in campionato e con l’entusiasmo a mille

Inter che in difesa ha molti interpreti ma che potrebbe cedere qualche pezzo pregiato, di fronte a un’offerta irrinunciabile, come è avvenuto a luglio con il portiere Onana, approdato al Manchester United.

Per i nerazzurri un periodo positivo sia in campionato che in Champions League e Simone Inzaghi sa di dover continuare così per regalare ancora molte soddisfazioni a una società e a una tifoseria esigenti.