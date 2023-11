Allegri come Cantona | Spunta il video shock: prima lo scalcia e poi corre via

Max Allegri torna in campo e dimostra di avere qualità tecniche ancora di notevole fattura, ecco il video che sorprende tutti

Max Allegri è alla sua terza stagione dal suo ritorno alla Juventus. Dopo il quarto posto del primo anno e l’esclusione dalle Coppe nella scorsa ma con la qualificazione alla Champions centrata sul campo, ha alzato l’asticella e si trova al momento al secondo posto in classifica con i bianconeri alla vigilia del big match di campionato contro l’Inter a San Siro che, in caso di vittoria, significherebbe sorpasso sui nerazzurri e arrivo in solitaria in vetta.

Il tecnico livornese ha anche un passato come calciatore. Non ha mai vestito le maglie di un top club della Serie A per cui il suo attuale score da allenatore è senza dubbio superiore rispetto alla sua carriera in campo.

Centrocampista dotato comunque di un ottimo piede, in grado di essere letale sia come ala che sull’esterno, ha vestito tra le altre le maglie del Pescara e del Cagliari prima di iniziare in panchina dalla Serie D.

Ma anche quando ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo non smette di divertirsi quando può, tra amichevoli e gare di beneficienza, sino a sfide durante gli allenamenti, alcune delle quali sono diventate virali sui social, come quelle con Paul Pogba e Paulo Dybala.

Allegri e il video su X che stupisce tutti

Su Twitter un utente ha pubblicato un video in cui Massimiliano Allegri sembra avere grande padronanza con il pallone tra i piedi nel celebre videogioco EA FC 24. Un filmato esilarante e che è stato molto commentato sulla piattaforma di Musk, che da qualche mese si chiama X.

Nella realtà Allegri non ha mai avuto le qualità tecniche dei fuoriclasse del calcio ma è stato comunque un giocatore che ha fatto la sua ottima figura in Serie A in un periodo in cui il nostro campionato era ricco di campioni.

Allegri e la nuova stagione con la Juventus

Da allenatore adesso ha il compito di risollevare le sorti della sua Juventus. Rimasto al timone dei bianconeri nonostante la situazione societaria allo sbando e le molte critiche ricevute a causa del gioco poco spettacolare, proverà a zittire tutti con i risultati.

La speranza è inoltre di poter disporre di almeno un nuovo centrocampista di livello con il mercato di gennaio date le squalifiche inflitte a Pogba e a Fagioli.