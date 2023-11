“Sembra il Fenomeno” | Il nuovo Ronaldo sbarcherà a Milano dall’1 gennaio

Milano si prepara ad accogliere quello che è già stato ribattezzato come il “nuovo Ronaldo”. Il giocatore arriverà in Italia all’inizio del 2024.

Quando si parla di Ronaldo il Fenomeno viene facile, soprattutto per quelli che erano gli adolescenti italiani degli anni ’90, riportare alla mente le gesta di quello che, ancora oggi, è considerato uno degli attaccanti più forti della storia del calcio.

Un attaccante, con un passato su entrambe le sponde di Milano, che, soprattutto con la maglia dell’Inter addosso, ha regalato giocate diventate iconiche e presenti ormai dovunque sul web. Le finte in area di rigore contro lo Schalke 04, la doppietta rifilata allo Spartak Mosca e il dribbling su Marchegiani nella finale di Coppa Uefa contro la Lazio, sono infatti, ancora oggi, tra i video più ricercati su You Tube dai fan del classe ’76.

Un attaccante formidabile, l’ex numero dieci nerazzurro, capace di portare a casa nel corso della sua lunga carriera ben due mondiali con la nazionale brasiliana (1994 e 2002) e due Palloni d’Oro, conquistati rispettivamente ai tempi dell’Inter nel 1997 e col Real Madrid nel 2002.

Una carriera ovviamente ricca anche di altri successi, divisi tra Cruzeiro, Psv Eindhoven, Barcellona, Real Madrid e Corinthians, al termine della quale il Fenomeno ha deciso di intraprendere la strada dell’imprenditoria che, tra le altre cose, lo ha portato ad acquisire il 51 per cento del Real Valladolid nel settembre 2018 e il 90 per cento del Cruzeiro nel dicembre 2021.

Il “nuovo Ronaldo” brilla in Spagna: il Girona si coccola il giovane Savinho

Di giocatori ai quali, nel corso del tempo, è stata appiccicata l’etichetta di “nuovo Ronaldo” ce ne sono sicuramente a bizzeffe. L’ultimo, in ordine cronologico, giunge dalla Spagna e risponde al nome di Savio Moreira de Oliveira, meglio conosciuto come Savinho.

Classe 2004 in prestito al Girona dai francesi del Troyes, l’attaccante brasiliano si sta rivelando uno degli elementi più importanti della rosa del club catalano con la cui maglia ha già messo a segno cinque gol in 14 presenze complessive tra Liga e Coppa del Re. Un rendimento non di poco conto, questo, che ha consentito al 19enne verdeoro di finire nella lista dei desideri di molte big europee, pronte a fare follie per accaparrarselo la prossima estate.

Milan, fari puntati su Savinho: il brasiliano piace anche al Manchester City

Centrale nei piani del Girona che sta sorprendendo in Liga, Savinho è, ora come ora, il fiore all’occhiello della società spagnola che lo ha prelevato in prestito dal Troyes lo scorso luglio. Un calciatore, non ancora 20enne, che a suon di gol e assist ha già attirato su di sé l’attenzione di molte big europee. Big europee come il Milan del patron, Gerry Cardinale che, messosi sulle tracce del giocatore da diverse settimane, starebbe prendendo informazioni in vista di una possibile trattativa da intavolare la prossima estate.

Una trattativa sicuramente possibile, visti i 20 milioni di euro richiesti dalla società francese di proprietà del City Football Group, che potrebbe però essere ostacolata dall’inserimento del Manchester City che, gestito dallo stesso gruppo del club transalpino, è pronto a sfruttare a proprio vantaggio questa situazione per portare il giovane brasiliano alla corte di Pep Guardiola.