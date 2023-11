Hanno trovato il nuovo Hakimi | Ma gioca già in Italia: Ausilio è rimasto incantato

L’Inter ha individuato il “nuovo Hakimi”. Gioca in Italia e costa poco. Il direttore sportivo, Ausilio è già al lavoro per portarlo a Milano.

Messo in archivio il pareggio per 1-1 sul campo della Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara all’importantissimo match di Champions League, in programma mercoledì alle 21.00 e valevole per la quinta giornata del gruppo D, contro il Benfica di Roger Schmidt.

Già certi della qualificazione agli ottavi di finale, i nerazzurri saranno comunque chiamati a vincere in terra portoghese per provare a soffiare il primo posto nel raggruppamento alla sorprendente Real Sociedad di Imanol Alguacil, che giungerà a San Siro il prossimo 12 dicembre.

Passare il turno da primi in classifica significherebbe infatti evitare, stando almeno alle attuali classifiche dei vari gironi, corazzate come Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid che, sulla carta più forti dei nerazzurri, sono ovviamente tra le principali candidate alla vittoria finale.

Una vittoria finale che, sfuggita lo scorso giugno in seguito alla sconfitta di misura contro i Citenzs di Pep Guardiola, è l’obiettivo, forse ancora velato, anche di quest’anno, della società del presidente Zhang. Una società che, già competitiva, potrebbe presto tornare sul mercato per regalare a Simone Inzaghi un ulteriore rinforzo in difesa in vista della seconda parte di stagione.

Dumfries è finalmente sbocciato, ma l’Inter vuole un altro terzino

Come detto, l’Inter è alla ricerca di un ulteriore rinforzo in difesa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Nonostante la definitiva sbocciatura di Dumfries, che è ormai diventato il padrone della fascia destra nerazzurra, la società di Viale della Liberazione starebbe lavorando per fornire al tecnico piacentino un elemento in più da sfruttare nell’intensissima seconda parte di stagione che scatterà a gennaio.

Un nuovo elemento per la fascia destra, che si alternerà ovviamente con l’olandese, che il direttore sportivo del Biscione, Piero Ausilio avrebbe trovato in Serie A. Un terzino di nazionalità tedesca che, titolare fisso nella sua attuale squadra con la quale ha disputato interamente 12 delle prime 13 giornate di campionato, è, tra le altre cose, il secondo miglior assistman del campionato alle spalle di Marcus Thuram.

Inter, occhi su Toljan del Sassuolo: il tedesco è una macchina da assist

Scavalcato al primo posto nella classifica degli assist da Marcus Thuram, autore, domenica sera, del suo sesto assist in campionato, Jeremy Toljan del Sassuolo è diventato, da qualche ora a questa parte, il nuovo obiettivo di mercato dell’Inter del presidente, Steven Zhang.

Autore fin qui di cinque assist con la maglia neroverde, due dei quali messi a referto in occasione della vittoria per 3-4 conquistata domenica pomeriggio sul campo dell’Empoli, il terzino tedesco potrebbe presto sostituire il verde, che insieme al nero compone la maglia del Sassuolo, con l’azzurro che, accostato sempre al nero, compone quella della Benamata la quale, rimasta incantata dal suo ottimo rendimento agli ordini di Alessio Dionisi, potrebbe strapparlo al club emiliano che chiede non più di sei milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra, questa, ovviamente alla portata della società meneghina che, salvo ripensamenti, potrebbe affondare il colpo già nelle prossime settimane.