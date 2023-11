Non può entrare | E invece sì: Inzaghi lo ha clamorosamente reintegrato in lista

Novità per Inzaghi, il tecnico ha deciso di inserire nella lista dei convocati un giocatore che era stato messo ai margini

Entrambi i fratelli Inzaghi allenano in Serie A. Simone è al terzo anno sulla panchina dell’Inter dopo ottimi risultati ottenuti come tecnico della Lazio. Dopo la finale raggiunta in Champions League ha dimostrato di essere di caratura internazionale e di proporre un gioco che sappia tenere testa ai top club europei, unendo fase difensiva alla voglia di offendere ed essere pericolosi nell’area di rigore avversaria.

Adesso si trova in testa alla classifica in Serie A e l’Inter è la principale candidata alla vittoria dello Scudetto che significherebbe anche la conquista della seconda stella. In Champions ha invece già staccato il pass per gli ottavi di finale con due giornate d’anticipo in un girone equilibrato sulla carta con Benfica, Real Sociedad e Salisburgo.

Filippo invece è subentrato a Paulo Sousa sulla panchina di una Salernitana che in questo inizio di stagione è una brutta copia della squadra che ha ottenuto con ampio margine la salvezza lo scorso maggio.

Ancora a corto di vittorie, Pippo si è trovato a prendere le redini di una rosa che può ambire a mantenere la categoria con un reparto offensivo di tutto rispetto, dai confermati Dia e Antonio Candreva al nuovo promettente acquisto Trivante Stewart.

Cabral ritorna in squadra, un uomo in più per Pippo Inzaghi

Novità dell’ultimo momento per la Salernitana consiste nel ritorno in rosa di Jovane Cabral. Poche settimane dopo l’esclusione del capoverdiano infortunato dalla lista dei 25 over a favore di Simy, l’ex Sporting è potuto tornare a disposizione per il match contro la Lazio.

I campani hanno battuto i biancocelesti per 2 a 1 grazie a una prestazione importante. Una sorpresa in questa tredicesima giornata di campionato e il primo acuto di una squadra che adesso deve iniziare a macinare per risalire in classifica.

Salernitana, obiettivo salvezza e rilancio per Inzaghi

Non sarà semplice ma Pippo Inzaghi sa di giocarsi molto in questa nuova avventura in Salerno per dimostrare di poter essere un allenatore da Serie A dopo la sua prima esperienza con il Milan che non è stata fortunata.

Ancora non c’è stato lo scontro tra i due fratelli, che capiterà nel girone di ritorno a San Siro. A Salerno l’Inter ha vinto con ben quattro reti segnate da Lautaro Martinez.