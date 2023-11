Lo ammetto, sono gay | Poi la bordata diretta contro il compagno di Wijnaldum

In Premier League l’annuncio inaspettato di un giocatore che ha dichiarato di essere omosessuale, dopo la critica al compagno

Jankto ha tracciato il solco di un tema importante. L’ex giocatore della Sampdoria ha dichiarato di essere omosessuale, fatto ancora tenuto all’oscuro nel mondo del calcio, in una società che sta facendo dei progressi notevoli riguardo al rispetto dei diritti civili.

Il suo annuncio ha visto il sostegno di gran parte dell’opinione pubblica per il coraggio di uscire allo scoperto. Jake Daniels è un attaccante del Blackpool e unico calciatore attualmente in attività nel Regno Unito a essersi dichiarato gay.

Anche in questo caso ha aperto una strada inaspettata e ha dimostrato gran determinazione. Chissà se in futuro altri avranno la forza di raccontare il proprio orientamento sessuale senza ricorrere a offese gratuite.

Nel caso di Jankto, il centrocampista è stato difeso soprattutto dall’allenatore Claudio Ranieri, che adesso l’ha in rosa al Cagliari, mostrando un grande rispetto per la sua scelta e per le sue qualità umane.

Henderson e il suo trasferimento in Arabia, addio al Liverpool

Il giocatore del club britannico Jake Daniels ha detto la sua sul trasferimento di Jordan Henderson in Arabia. Una critica arrivata senza peli sulla lingua e con la massima onestà per l’ex compagno di Wijnaldum ai tempi del Liverpool, prima dell’approdo di quest’ultimo alla Roma.

Per il nuovo acquisto dei giallorossi un inserimento che non è mai avvenuto fino in fondo, anche a causa di un utilizzo limitato da parte del tecnico José Mourinho e di condizioni fisiche non al massimo.

Daniels critica aspramente la scelta di Henderson

Queste le parole di Daniels su Henderson: “Quando ho fatto coming out mi ha mandato un messaggio di sostegno, scrivendomi che era orgoglioso di quello che avevo fatto. Vederlo trasferirsi in Arabia è stato quindi come ricevere uno schiaffo in faccia, davvero molto frustrante, ma immagino che venga pagato bene e che evidentemente il denaro significa di più per certe persone”.

Un giudizio netto quello del giocatore del Blackpool che non ha preso bene la decisione di Henderson di lasciare l’Inghilterra per questioni economiche e di fronte a un ingaggio nettamente superiore. Con il mercato dell’ultima estate sono molti i top player che si sono trasferiti nella serie A dell’Arabia Saudita, andando ad arricchire così il tasso tecnico del campionato.