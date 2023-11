Lo ammetto: ho finto per anni | L’ex pupillo di Allegri torna con una rivelazione shock

Un pupillo di Max Allegri stupisce tutti rivelando un dettaglio inaspettato, adesso a carriera finita si lascia andare e sputa il rospo

Max Allegri è alla terza stagione alla Juventus in panchina. Seconda esperienza per lui con i bianconeri dopo il ciclo vincente post Antonio Conte con una serie di Scudetti consecutivi conquistati e due finali di Champions League raggiunte, con altrettante sconfitte contro due spagnole, il Barcellona e il Real Madrid. All’epoca la Juventus poteva contare su uno dei registi più forti del mondo anche se a fine carriera, Andrea Pirlo.

Dopo di lui nessun giocatore è riuscito a ripetere le sue prestazioni, con la spasmodica ricerca di un jolly di centrocampo che potesse dare le giuste geometrie e lanciare le punte con il piede magico.

Tra questi anche un mediano brasiliano che per anni era stato desiderato dal tecnico livornese per i numeri che aveva mostrato con la maglia della Lazio. Il suo nome è Hernanes, che ha militato con i bianconeri nella stagione 2016-17.

Adesso il centrocampista ha appeso le scarpe al chiodo e di recente ha rilasciato un’interessante intervista a Dazn in cui ha raccontato alcuni dettagli della sua carriera, tra cui un aneddoto che ha sorpreso tutti.

Hernanes e l’aneddoto raccontato ai microfoni di Dazn

Hernanes, infatti, ha raccontato come mai ha scelto di puntare soprattutto al sinistro per calciare: “Io nasco destro, però c’è un fatto curioso: al compimento dei 10-11 anni volevo essere mancino, perché i mancini per me hanno un’eleganza e uno stile diversi; quindi ho abbandonato il piede destro, anche la mano, e sono diventato tutto mancino. Mi è venuto bene”.

Da quel momento la decisione: “Alla prima partita col San Paolo ho giocato da terzino sinistro perché me la cavavo molto bene col mancino e tutti pensavano che lo fossi. Poi a 18 anni ho smesso di pensare a questa roba e ho detto: ‘Come viene, viene‘”.

Il centrocampo attuale della Juventus, servono rinforzi a gennaio

Adesso la Juventus ha un centrocampo a corto di uomini. Senza Pogba e Fagioli deve ricorrere a tutti i giocatori in rosa per puntare alla corsa Scudetto, con la speranza di nuovi arrivi con il mercato di gennaio.

Serve un trequartista in grado di garantire reti e giocate importanti e aiutare Vlahovic e Chiesa a trovare di più la porta.