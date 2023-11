Bonucci lo ha chiamato dalla Serie A | Lui ha risposto SÌ: operazione ufficiale

Leonardo Bonucci lo accoglie all’Union Berlino. Il nuovo arrivato aiuterà la squadra a risollevarsi dopo un primo scorcio di stagione alquanto disastroso.

I primi mesi in Germania di Leonardo Bonucci non si può certo dire siano stati entusiasmanti. Legatosi all’Union Berlino lo scorso settembre, l’ex difensore della Juventus sta vivendo un momento sportivo tutt’altro che felice col club della capitale tedesca.

Da sempre abituato a lottare per lo scudetto, soprattutto durante gli anni con la maglia della Vecchia Signora addosso, il classe ’87 si trova invischiato, ora come ora, nella lotta per non retrocedere visto l’attuale penultimo posto in classifica occupato dalla società biancorossa.

Una società che, dopo aver conquistato per la prima volta nella sua storia la qualificazione alla Champions League al termine della scorsa stagione, ha interrotto solo lo scorso sabato, grazie al pareggio casalingo contro l’Augsburg, la clamorosa striscia di nove sconfitte consecutive in campionato maturata tra inizio settembre e metà novembre.

Un pareggio, quello contro gli uomini di Jess Thorup che, dopo quello esterno sul campo del Maradona contro il Napoli nella quarta giornata del gruppo C di Champions League, ha permesso all’Union Berlino di tornare a fare punti anche in campionato a distanza di tre mesi dalla vittoria esterna per 1-4 sul campo del Darmstadt datata 26 agosto.

Bonucci, la salvezza è lontana: il difensore pronto a lasciare Berlino per tornare in Italia

Legatosi all’Union Berlino solo per poter giocare la Champions League, l’avventura in Germania di Leonardo Bonucci potrebbe chiudersi prima del previsto dato il penultimo posto della squadra in Bundesliga e un ruolo ovviamente non centrale, vista l’età, all’interno del gruppo.

Elementi, questi, che starebbero infatti inducendo l’ex difensore di Juventus e Milan a valutare la possibilità di ritornare in Italia, magari già a gennaio, per legarsi a una squadra di medio livello nella quale chiudere una carriera che, a 36 anni, pare ormai più che indirizzata sulla via del tramonto.

L’ex Spezia, Bjelica è il nuovo allenatore dell’Union Berlino

Penultimo in classifica in Bundesliga, già fuori dalla Coppa di Germania e ultimo nel gruppo C di Champions League, l’Union Berlino ha, da qualche ora, affidato ufficialmente la guida della prima squadra a Nenad Bjelica, tecnico croato passato anche in Italia, allo Spezia, nella stagione 2014-2015.

Dopo il pareggio casalingo di sabato contro l’Augsburg di Jess Thorup, il club biancorosso ha infatti messo sotto contratto il tecnico classe ’71 al quale, già a partire dal match esterno di mercoledì contro il Braga, spetterà l’arduo compito di risollevare le sorti di un gruppo che, partito in maniera disastrosa, dovrà necessariamente rialzare la china per evitare spiacevoli sorprese a fine stagione.