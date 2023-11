Zielinski, fine della storia | ADL pesca un nome leggendario: è lui il sostituto

Le strade del Napoli e di Piotr Zielinski potrebbero presto separarsi. Il polacco non convince e Aurelio De Laurentiis ha già trovato il suo sostituto.

Quarto in classifica con 21 punti e reduce dalla pesante sconfitta interna contro l’Empoli, il Napoli del neo tecnico, Walter Mazzarri si prepara a scendere in campo, sabato alle 18.00, contro la forte Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un match, quello del Gewiss Stadium di Bergamo, che i partenopei saranno ovviamente chiamati a vincere per non abbandonare, proprio in favore degli orobici, il proprio posizionamento Champions.

Un posizionamento che porta dritto dritto all’Europa dei grandi, che rappresenta, ora come ora, l’obiettivo stagionale minimo per gli uomini del patron Aurelio De Laurentiis i quali, distanti attualmente dieci punti dal primo posto dell’Inter, sembrano aver già abbandonato la corsa scudetto.

Una corsa scudetto che potrebbe riaprirsi o magari chiudersi definitivamente nel giro delle prossime due settimane quando Osimhen e compagni affronteranno in fila, dopo l’Atalanta, anche Inter (al Maradona domenica 3 dicembre) e Juventus (all’Allianz Stadium venerdì 8 dicembre).

Tre sfide, queste, tra le quali non va chiaramente dimenticata quella sul prato del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex, Carlo Ancelotti, in programma mercoledì prossimo alle 21.00 e valevole per la quinta giornata del gruppo C di Champions League.

Napoli, niente panico: Zielinski salta solo l’Atalanta

Buone notizie in casa Napoli: Piotr Zielinski salterà solo la sfida di sabato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopodiché dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Walter Mazzarri. Rientrato a Napoli lo scorso fine settimana, dopo aver abbandonato anzitempo il ritiro della nazionale polacca, il classe ’94 aveva infatti tenuto col fiato sospeso, fino a qualche giorno fa, tutto l’ambiente partenopeo a causa dell’angina di cui starebbe tuttora soffrendo.

Un’angina che, com’è illustrato dallo staff medico della Polonia a quello del Napoli, è però fortunatamente quella di tipo streptococcico (non quella pectoris ben più grave), vale a dire nulla di più di un’infiammazione alle tonsille generata da uno stato influenzale. Zielinski, come detto, non dovrebbe quindi prendere parte al match in programma sabato al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, ma dovrebbe esserci regolarmente per quelli contro Inter e Juventus.

Napoli, Zielinski via in estate: il sostituto è Ferguson del Bologna

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un rinnovo che sembra non arrivare, Piotr Zielinski potrebbe seriamente dire addio al Napoli la prossima estate. Centrale, ora come ora, nei piani della società partenopea, il polacco potrebbe essere sacrificato il prossimo anno a causa di una condizione fisica non ottimale sulla quale, con la questione rinnovo sullo sfondo, starebbe riflettendo attentamente il patron, Aurelio De Laurentiis.

Un patron che, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport , starebbe valutando l’allontanamento dell’ex Empoli e Udinese in favore di quel Lewis Ferguson che, balzato agli onori della cronaca dopo le ottime prestazioni offerte con la maglia del Bologna, potrebbe legarsi al Napoli la prossima stagione per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.