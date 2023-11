Luis Alberto, lo scorso anno ti fece venire gli incubi | Oggi ha paura di te: assente giutificato

Un infortunio rimediato in nazionale mette a rischio la sua presenza per l’anticipo di sabato (ore 15.00) contro la Lazio.

«Adesso ricarichiamo le batterie per tornare con tutta l’energia necessaria per portare la Lazio dove merita in classifica», aveva scritto il giorno dopo il pareggio contro la Roma. Otto anni in biancoceleste, quello corrente che sembra sempre che possa essere l’ultimo, finché, alla fine, non resta.

E con l’addio di Milinkovic-Savic e le difficoltà di Immobile, Luis Alberto Romero Alconchel si è preso anche un altro ruolo, quello di leader della squadra.

Da regista in campo, a capitano fuori. E quelle parole pubblicate sul suo profilo Instagram, ne sono la conferma. Negli ultimi giorni ha rincarato la dose ai microfoni di Lazio Style Radio, utilizzando espressioni come «Siamo in fiducia» e «dobbiamo metterci in testa», frasi di chi è pienamente consapevole che, adesso, è necessario dare il 100%, senza tirarsi indietro.

Ma il fantasista spagnolo non lo sta soltanto esprimendo a parole, lo sta dimostrando con i fatti. Nella settimana che ha preceduto il derby non è stato al massimo della condizione fisica, a causa di un fastidio al flessore. Questo non gli ha impedito di scendere in campo, dal primo minuto, sia in Champions League che nella partita più sentita dai tifosi, che stava per decidere con una magia delle sue.

Assente

La partita contro la Salernitana, ultima in classifica, può rappresentare un crocevia fondamentale per la stagione dei biancocelesti. In un turno di campionato che mette di fronte Milan-Fiorentina e Atalanta-Napoli, una vittorie significherebbe accorciare – o annullare – il distacco che li separa dalle squadre in zona Europa.

Purtroppo per Sarri, Luis Alberto non sarà della partita. Il giallo rimediato contro la Roma ha fatto scattare la squalifica per somma di ammonizioni. La Lazio non avrà a disposizione il proprio uomo migliore, ma potrebbe accadere lo stesso alla Salernitana, che sta facendo i conti in questi giorni con l’infortunio di Boulaye Dia.

Soluzioni

L’attaccante senegalese è tornato dalla pausa riservata alle nazionali con un altro problema fisico, stavolta dovuto a una distorsione alla caviglia. Le sue possibilità di scendere in campo oggi sono molto scarse, ma si proverà a recuperarlo fino all’ultimo.

Un infortunio che complica ulteriormente le cose a Filippo Inzaghi, che in attacco sarà costretto a rinunciare anche a Jovane Cabral e Tchaouna. Il tridente sarà, dunque, composto da Candreva, Ikwuemesi e Simy.