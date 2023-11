Bernardeschi torna a Torino? | Sì, ma è il suo erede: l’operazione che ha fatto infuriare i tifosi

Dopo il biondo esterno ora dei Toronto, Chiesa e Vlahovic, ancora una trattativa sullo stesso asse che potrebbe scatenare l’ira dei tifosi.

La rivalità tra Fiorentina e Juventus, soprattutto l’odio sportivo e calcistico dei tifosi viola nei confronti della squadra bianconera, è una questione che nasce circa 40 anni fa e risale ad uno Scudetto che la squadra toscana perse nelle battute finali per una decisione arbitrale dubbia che fece infuriare calciatori, dirigenti e sostenitori della Fiorentina.

Da lì in poi si è alimentata ed è cresciuta, fino a toccare i momenti di massima tensione nell’estate 1990, quando Roberto Baggio fu al centro di una clamorosa e contestatissima trattativa che lo portò dalla Fiorentina alla Juventus. Il Presidente viola dell’epoca incolpò il Divin Codino, lui disse di voler restare in Toscana e rifiutare il passaggio in bianconero e per strada si scatenò la guerriglia dei tifosi fiorentini che protestavano contro la cessione del loro beniamino.

Da lì in poi sono passati circa 27 anni prima di un altro trasferimento rumoroso e sanguinoso sull’asse Firenze-Torino bianconera. Federico Bernardeschi era diventato ormai il nuovo idolo di Firenze. Indossava la numero dieci ed era stato paragonato, ovviamente con le dovute proporzioni, a gente del calibro di Antognoni, Roberto Baggio e Manuel Rui Costa.

La Juve nell’estate 2017 lo acquista proprio dalla Fiorentina per 40 milioni di euro più bonus. Una cifra impossibile da rifiutare che dà il via ad un trasferimento che dai tifosi viola viene visto come l’ennesimo tradimento di calciatore e società.

Fiorentina-Juve, i trasferimenti dolorosi degli ultimi anni

Negli anni successivi succederà ancora e saranno altri due passaggi dalla Fiorentina alla Juventus molto contestati, movimentati e rumorosi. Prima Federico Chiesa, poi Dusan Vlahovic. La storia è sempre la stessa: il tifoso viola intravede la possibilità di avere e venerare un nuovo beniamino, quest’ultimo comincia a legarsi e a fare magie con la maglia viola, poi arriva la Juve e se lo porta a Torino.

Tanti soldi sono stati alla base di questi trasferimenti di cui abbiamo parlato, tanti sogni sfumati sono il rimpianto dei tifosi della Fiorentina che hanno visto partire l’ennesimo campione e lo hanno visto approdare in casa della più acerrima rivale.

Da Bernardeschi a Kayode, passando per Chiesa e Vlahovic

Ora, la storia, potrebbe ripetersi ancora una volta. Come Bernardeschi e Chiesa, che in fasi diverse della loro carriera in viola hanno giocato da esterni a tutta fascia, anche lui gioca sulla corsia ed ora ne è diventato proprietario assoluto di quella di destra dopo il grave infortunio occorso al brasiliano Dodò. Lui è giovanissimo, è un classe 2004, e si chiama Michael Kayode.

Quest’anno ha totalizzato già sei presenze in Serie A e sta mostrando tutte le sue doti che si erano già intraviste nella Primavera viola e nell’Europeo Under 19 in cui, con un suo gol, ha regalato la competizione all’Italia nella finale contro il Portogallo. La Juve pare essere interessata anche per la duttilità del ragazzo, capace di giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia. Un rinforzo importante per il 353 di Allegri, quindi, un rinforzo che potrebbe scatenare ancora una volta l’ira dei tifosi viola.