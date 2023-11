Voglio fare come Di Maria alla Juve | Non scherzava: Bernardo Silva ha deciso il futuro

Angel Di Maria e Bernardo Silva, due talenti senza tempo e accomunati dallo stesso desiderio per la conclusione delle loro carriere

Bernardo Silva è stato tra gli assoluti protagonisti dello storico Triplete realizzato dal Manchester City di Pep Guardiola la scorsa stagione. Un cammino irresistibile sia in Premier League, con la fuga nel finale a discapito dell’Arsenal, e in Champions con la vittoria, seppur sofferta, in finale contro l’Inter dopo aver eliminato senza storia due top club come il Bayern Monaco e il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il centrocampista portoghese sta disputando un’altra stagione importante con i Citizens, dato che ha già messo a segno tre reti e fornito altrettanti assist e gioca a memoria con i fenomenali compagni di reparto.

Giocatori come lui sono in grado sia di gestire l’impostazione del gioco in mezzo al campo sia di decidere partite chiuse con un guizzo che testimonia il talento sopra il comune e quanto Guardiola lo ritenga imprescindibile e titolare fisso.

Un altro giocatore che ha dimostrato negli ultimi anni di essere un fuoriclasse è Angel Di Maria, che dal Paris Saint Germain si è trasferito in Italia alla Juventus per poi fare una scelta di cuore la scorsa estate.

Bernardo Silva e il suo desiderio di chiudere la carriera al Benfica

Ha infatti lasciato i bianconeri, senza rinnovare il suo contratto, e ha deciso di ritornare al Benfica, club in cui è cresciuto. Stesso destino potrebbe toccare proprio a Bernardo Silva.

Secondo quanto riporta TalkSport, infatti, il portoghese per il futuro, ha il desiderio di tornare nel suo club d’origine, il Benfica, prima di appendere le scarpette al chiodo.

Lo stato attuale del Benfica e la classe di Angel Di Maria in rosa

Benfica che ha sorpreso nella passata stagione in Champions League con un percorso netto, interrotto ai quarti di finale dall’Inter di Simone Inzaghi che ha sbancato il Da Luz di Lisbona e ha conservato il vantaggio al ritorno a San Siro.

La stagione appena iniziata è partita con più difficoltà ma il blasone tecnico è di tutto rispetto e con un Angel Di Maria in rosa c’è da aspettarsi risultati positivi. Se anche Bernardo Silva dovesse tornare in Portogallo si formerebbe un centrocampo che non avrebbe niente da invidiare ai top club europei.