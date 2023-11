Gattuso, clamoroso sgarbo in Serie A | Assaltato il gioiello a centrocampo

L’allenatore del Marsiglia medita di fare shopping in Italia, sondando il terreno per il giocatore in scadenza di contratto.

La carriera di allenatore di Gattuso è iniziata dieci anni fa, quando quell’altra sua carriera – per la quale lo ricorderemo a lungo – non si era ancora conclusa. Dopo una vita al Milan, aveva deciso di regalarsi un ultimo ballo da calciatore in Svizzera, firmando un biennale con il Sion. Nell’arco di quella stagione si alternarono diversi tecnici in panchina, fino a quando il diesse Degennaro decise di nominarlo allenatore-giocatore.

L’avventura nel doppio ruolo durò soltanto un mese, nel quale il campione del mondo collezionò: 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Ma fu abbastanza perché decidesse di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere un nuovo percorso. Nell’arco di un decennio, Ringhio ha allenato già otto squadre diverse, senza mai badare al campionato o alla divisione.

Il tutto sempre con il suo modo di fare, che abbiamo imparato a conoscere nei diciotto anni da giocatore. Se qualcosa non va nel verso giusto, lui è schietto, sincero. Anche se questo vuol dire dimettersi da allenatore del Milan, perché le visioni per il futuro sono contrastanti, oppure lasciare Firenze dopo neanche un mese.

A settembre è stato chiamato alla guida dell’Olympique Marsiglia, dopo le dimissioni presentate da Marcelino, l’ennesimo allenatore che negli ultimi anni ha deciso di lasciare il Velodrome. L’inizio non è stato dei migliori: tre vittorie in otto gare tra Ligue 1 ed Europa League.

Obiettivo

Per alzare il tasso tecnico della rosa, Gattuso ha deciso di guardare in Italia, più precisamente alla Lazio. A finire nel mirino è Daichi Kamada, il centrocampista arrivato nella Capitale pochi mesi fa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Marsiglia avrebbe iniziato a sondare la disponibilità del giapponese in vista della prossima estate.

Kamada ha siglato un contratto con i biancocelesti molto particolare, si tratta infatti di un annuale con una doppia opzione di prolungamento: una può essere esercitata dal club, una dal giocatore. Le clausole sono unilaterali, per cui possono essere triggerate senza il consenso dell’altra parte e allungherebbe il contratto di due anni (30 giugno 2026).

Oggetto misterioso

Kamada è giunto alla Lazio dopo che per settimane è stato un promesso sposo del Milan. Il cambio del management, però, ha stravolto le carte in tavola, favorendo l’accordo con Lotito.

Nonostante le importanti capacità tecniche, l’ex Eintracht Francoforte ha trovato poco spazio, fin qui. Partito titolare solo in sette occasioni, ha disputato a malapena 568′ tra Serie A e Champions League. La volontà di lasciare i biancocelesti dipenderà dallo spazio che gli sarà concesso nei prossimi mesi.