Vieni subito via da Roma | Zaniolo, la chiamata della discordia: si porta via il top player

L’ex giallorosso vorrebbe portare nel suo attuale club un altro calciatore per un trasferimento che farebbe molto rumore.

Nell’estate 2018, nell’ambito dell’operazione che portò Radja Nainggolan dalla Roma all’Inter, passò ancora giovanissimo in giallorosso e da lì in poi si aprì una storia piena di alti e bassi, gioie e dolori, cadute e risalite. Nicolò Zaniolo arrivò a Roma giovanissimo, appena 18enne, con l’etichetta di giovane promessa, ma senza aver mai esordito in Serie A.

Roberto Mancini lo convoca addirittura in Nazionale senza averlo mai visto nel nostro campionato ed Eusebio Di Francesco lo fa esordire prima in Champions League e poi in Serie A. La stagione 2018/2019, quella d’esordio per lui nel calcio dei grandi, è da urlo. Il suo talento cristallino esplode in tutta la sua potenza, classe e velocità.

Anche quella successiva comincia benissimo e ormai si parla di lui come un talento pronto per le big d’Europa, da vendere a prezzi astronomici e futura stella della Nazionale. A gennaio 2020, però, si rompe il crociato durante un Roma-Juventus e da lì in poi per lui comincia il purgatorio. Rientra in campo, ma si fa spesso male e si inizia a parlare troppo di Nicolò anche per avventure extracampo.

Nelle stagioni successive non trova mai la continuità giusta, soprattutto a causa dei ripetuti guai fisici, riceve la fiducia di Mourinho e tocca il punto più alto della sua carriera, segnando il gol decisivo nella finale di Tirana che, a maggio 2022, consegna la Conference League alla sua Roma. Si pensa che questa possa essere la svolta decisiva della sua carriera ed invece continuano i problemi e le chiacchiere su vita privata e questioni extra calcistiche.

Zaniolo, crisi e addio alla Roma

Nell’inverno scorso, esattamente a gennaio 2023, si rompe definitivamente il suo rapporto con la Roma, i compagni, i tifosi e Josè Mourinho. Il ragazzo reagisce male a qualche sostituzione di troppo e rifiuta una convocazione. Il popolo giallorosso lo abbandona e lui punta i piedi per ottenere il trasferimento ed andare via.

Maldini lo cerca per il suo Milan, Zaniolo vuole solo i rossoneri e rifiuta il Bournemouth in Premier League. Alla fine a febbraio arriva la chiamata del Galatasaray, un campionato turco vinto ed una continuità di prestazioni che lo fanno tornare a sorridere. Il resto è storia recente. L’Aston Villa, la Premier League, il ritorno in Nazionale e l’indagine sul caso scommesse che per ora lo tocca solo marginalmente e senza prove concrete.

Ex compagno di Zaniolo, lo vogliono in Premier

Zaniolo resta comunque un elemento prezioso dell’Aston Villa che presto potrebbe portare a Birmingham un compagno di Nazionale di Nicolò, nonché ex compagno anche alla Roma. Parliamo di Bryan Cristante che piace a diversi club importanti di Premier League. Come si legge dal portale inglese birminghammail.co.uk, infatti, sono almeno tre le squadre d’oltremanica interessate al mediano giallorosso.

In prima fila ci sarebbe il Tottenham di Postecoglou, ma hanno mostrato tutto il loro interesse per Cristante anche l’Aston Villa, come detto, ed il West Ham. Club importanti, club affascinanti che potrebbero far recapitare offerte sulla scrivania di Tiago Pinto già per la prossima sessione invernale di calciomercato. La Roma, dal canto suo, ha fissato una valutazione che è di 30 milioni di euro e non si muoverà da quella cifra.