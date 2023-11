Pato, the last dance | Ritorna in Serie A: contratto depositato dall’1 gennaio

Alexandre Pato può tornare a giocare in Serie A già da gennaio, il talento brasiliano può chiudere in Italia una carriera tra alti e bassi

Uno dei rimpianti calcistici del secolo. Alexandre Pato arriva al Milan grazie all’intuito da talent scout del condor Adriano Galliani e strega l’Italia e non solo con giocate da fuoriclasse e una media realizzativa subito importante. Un acquisto che si rivela azzeccato e che fa sperare in un futuro radioso per il club lombardo. Le alte aspettative non saranno però mantenute e la carriera da promessa mondiale non si svilupperà come previsto.

A rovinare il suo rendimento un fisico che non ha retto alla costanza necessaria per il professionismo ad alti livelli con conseguenti infortuni in rapida successione che ne hanno inficiato il talento.

Il Milan lo ha aspettato e ha cercato di curarlo nei migliori dei modi ma la cessione a un certo punto è stata inevitabile. Per lui una parentesi in Spagna al Villareal prima della sua attuale esperienza al San Paolo nella massima seria del campionato del suo Paese.

Adesso a 34 anni si trova all’ultimo bivio della sua carriera e l’epilogo può avvenire in un modo sorprendente, andandosi a giocare le carte nel campionato in cui si è espresso al meglio.

Pato non rinnova con il San Paolo, per lui ritorno in Serie A?

Pato, infatti, non rinnoverà il contratto che lo lega al club brasiliano e che scadrà il 31 dicembre. Da gennaio quindi da svincolato è libero di accasarsi dove preferisce e chissà se una squadra di Serie A non decida di ingaggiarlo.

Il retroscena più affascinante lo vedrebbe tornare a giocare per Galliani nel Monza, anche dato il forte legame che ha mantenuto con l’ex direttore sportivo del Milan, che sta facendo grandi cose anche con i brianzoli.

Il Monza e le sue ambizioni europee, Pato può aiutare

La squadra guidata da Palladino si sta confermando anche in questo inizio di stagione dopo aver superato 50 punti in classifica nella prima storica esperienza in Serie A. A sorprendere è soprattutto il fantasista Colpani, anche in orbita della Nazionale in vista dei prossimi Europei.

Le ambizioni di un piazzamento europeo devono essere frenati da un profilo basso e dall’obiettivo primario di salvarsi ma la classifica corta e i passi falsi di molte squadre, appesantite anche dagli impegni internazionali, non devono impedire al Monza di puntare in alto, soprattutto se dovesse esserci in rosa un Pato in più.