“Calhanoglu? Meglio senza” | Non lo vogliono più in squadra: la sua reazione è da pelle d’oca

L’Inter si tiene stretta Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco, tra i migliori della Serie A, risponde alle critiche ingenerose ricevute pochi giorni fa.

Attualmente prima in classifica con 31 punti, a più due sulla Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a far visita, domenica alle 20.45, proprio ai bianconeri del presidente Ferrero in occasione del posticipo serale della domenica, valevole per la tredicesima giornata di campionato in Serie A.

Un match, quello dell’Allianz Stadium, che metterà difronte le due squadre più in forma del momento: da un lato i meneghini, reduci da una striscia di sei vittorie consecutive tra campionato e Champions League, dall’altro i piemontesi, giungenti, invece, da una serie di sette risultati utili consecutivi, fatta di sei vittorie e un pareggio.

Il gioco veloce e spumeggiante del Biscione affronterà la lentezza pragmatica della Vecchia Signora in una sfida, i cui pronostici pendono chiaramente tutti a favore dei nerazzurri, che potrebbe dire molto sulle possibilità delle due squadre di conquistare lo scudetto.

Uno scudetto, desiderato ardentemente da entrambe le compagini, il quale, qualora venisse vinto da Calhanoglu e compagni, permetterebbe loro di fregiarsi di quella tanto desiderata seconda stella, solamente sfiorata due stagioni fa al termine di un testa a testa infinito coi cugini del Milan.

Inter, Inzaghi sorride: Calhanoglu è il miglior centrocampista della Serie A

Passato all’Inter nel giugno 2021, dopo quattro anni poco felici sulla sponda rossonera di Milano, Hakan Calhanoglu ha impiegato poco tempo per guadagnarsi l’affetto e il supporto dei tifosi nerazzurri. Tifosi nerazzurri che, felici soprattutto della “rinascita” del centrocampista turco coi colori del Biscione addosso, lo hanno subito innalzato a idolo intoccabile della Curva Nord.

Un idolo capace di prendere subito in mano le redini del centrocampo di Simone Inzaghi e di guidarlo a suon di gol, assist e ottime prestazioni. Ottime prestazioni che, per quanto riguarda questo primo scorcio di stagione, lo hanno già visto mettere a referto, tra campionato e Champions League, sei gol e un assist.

Calhanoglu, in Turchia non tutti ti apprezzano: un noto giornalista critica il centrocampista dell’Inter

Centrale tanto nei piani dell’Inter quanto in quelli della Turchia, di Hakan Calhanoglu c’è anche chi, stando a quanto venuto a galla nei giorni scorsi, farebbe tranquillamente a meno. Non convocato da Vincenzo Montella per gli impegni di novembre della nazionale turca, per via della nascita della terza figlia, Asil, il centrocampista nerazzurro sarebbe infatti finito nel mirino del connazionale giornalista, Gokmen Ozcan il quale avrebbe molto apprezzato la sua assenza nei match contro Germania e Galles.

Un’assenza, che il cronista ha commentato sabato scorso sul proprio profilo X con la frase “la miglior nazionale è quella senza Calhanoglu” alla quale lo stesso Calhanoglu ha risposto nella giornata di mercoledì con cinque emoji che richiamano un sarcastico applauso.