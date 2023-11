Lautaro Martinez shock: “Complicato andare avanti” | Lo ha comunicato ai compagni

Lautaro Martinez mette in conto l’addio. La notizia è arrivata pochissime ore fa a tifosi e compagni di squadra. Non ci sono più le condizioni per andare avanti.

Arrivato all’Inter nel luglio 2018, Lautaro Martinez è, ora come ora, sicuramente l’elemento in più della lanciatissima formazione di Simone Inzaghi, attualmente prima in classifica con 31 punti, a più due sulla Juventus, dopo le prime 12 giornate di campionato.

Un attaccante, quello nerazzurro, tra i più in forma del momento in Serie A: capace di segnare già 12 gol in altrettante gare di campionato, l’argentino sembra aver finalmente trovato la definitiva consacrazione con la maglia del Biscione addosso.

Reduce da due annate a dir poco splendide, quelle 2022-2023 e 2021-2022, che lo hanno visto chiudere in entrambi i casi a quota 21 gol, l’ex Racing pare avere tutte le carte in regola per potersi confermare, anche quest’anno, ai livelli del recente passato.

Un recente passato al quale fare ovviamente riferimento per aiutare l’Inter a tornare sul tetto d’Italia a distanza di tre stagioni dall’ultima volta e a confermarsi ad alti livelli anche in Champions League dopo la sfortunata sconfitta in finale contro il Manchester City dello scorso 10 giugno.

Lautaro Martinez, fenomeno con l’Inter, impreciso con l’Argentina: il Toro non segna da un anno

In doppia cifra con l’Inter ininterrottamente dalla stagione 2019-2020, Lautaro Martinez, come detto, è il fiore all’occhiello della squadra di Simone Inzaghi. Una macchina da gol fuori dal comune, l’argentino, che se da un lato sta facendo, anche quest’anno, le fortune della formazione nerazzurra, dall’altro sembra aver completamente smarrito la via della rete con la maglia dell’Argentina addosso.

Centrale nei piani tecnico-tattici del tecnico dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, il Toro non timbra infatti il cartellino con la maglia biancoceleste dall’amichevole contro l’Honduras del 23 settembre 2022. Un digiuno lunghissimo (15 partite), confermatosi anche durante i vittoriosi mondiali in Qatar, al quale il classe ’97 dovrà porre rimedio, si spera, nelle prossime gare che vedranno impegnata la Seleccion.

Argentina, Scaloni verso l’addio: “Complicato andare avanti così“

Dopo aver battuto, sul campo del Maracanà, il Brasile di Fernando Diniz, l’Argentina del calcio è stata sconvolta da una notizia inattesa e clamorosa che vede protagonista l’attuale allenatore, Lionel Scaloni. Campione del Mondo con l’Albiceleste lo scorso dicembre, l’ex difensore di Lazio e Atalanta starebbe infatti valutando la possibilità di dire addio alla panchina della nazionale.

Per motivi non illustrati chiaramente, l’allenatore classe ’78 ha dichiarato di volersi concedere un momento di riflessione per decidere meglio riguardo al suo futuro alla guida dell’Argentina: “Ho bisogno di riflettere a lungo su quello che voglio fare. L’asticella è molto alta ed è complicato andare avanti. All’Argentina serve un allenatore che stia bene e abbia le energie necessarie. Parlerò con i giocatori e la dirigenza. Non è un addio, ma ho tante cose alle quali pensare e devo valutare bene il mio futuro“.