Incredibile: Trapattoni torna ad allenare in Nazionale? | Hanno esonerato il CT

Trapattoni potrebbe tornare ad allenare una Nazionale di cui è stato già commissario tecnico, scopriamo di più di quest’affascinante suggestione

Giovanni Trapattoni è tra gli allenatori italiani più vincenti a livello di club e tra i più titolati al mondo. Si è seduto sulle panchine dei tre top club della Serie A, a partire dal Milan, squadra in cui ha militato anche da calciatore, per poi passare a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 prima all’Inter e poi alla Juventus.

Per lui anche quattro anni da commissario tecnico della Nazionale italiana, con risultati però deludenti nonostante la rosa importante. Il Mondiale del 2002 con l’eliminazione contro i padroni di casa della Corea e a causa anche dello scandaloso arbitraggio di Moreno e poi l’Europeo del 2004.

In quell’occasione cinque punti in tre partite nel girone non bastarono a causa dell’approdo a pari punti con Danimarca e Svezia che passarono ai quarti a causa della migliore differenza reti. Due delusioni inaspettate, provocate anche dalla sfortuna.

L’ultima parentesi da allenatore è stata dal 2008 al 2013 quando è diventato il ct di un’altra Nazionale, guidandola agli Europei del 2012 in Svizzera e Austria, con i sorteggi che la inserirono nel girone proprio dell’Italia, finalista e allenata da Cesare Prandelli.

L’Irlanda, ultima esperienza in panchina di Trapattoni e adesso senza allenatore

Questa Nazionale è l’Irlanda che ha da poco esonerato Stephen Kenny a seguito della mancata qualificazione ai prossimi Europei previsti per giugno in Germania. Il contratto in scadenza non è stato rinnovato e si pensa già al sostituto per cercare di aprire un nuovo ciclo.

Sono vari i profili in aria di prenderne il posto, tra questi si segnalano Roy Keane e “Big” Sam Allardyce, ma anche Neil Lennon, ex tecnico del Celtic. La suggestione più affascinante sarebbe un ritorno del Trap, ipotesi poco percorribile data anche la sua età (84 anni).

L’Irlanda, squadra rocciosa ma senza fuoriclasse

Una squadra quella irlandese che si è sempre contraddistinta per la sua capacità di lottare su ogni pallone e di essere difensivamente difficile da perforare, tattica utilizzata per limare qualità tecniche non eccelse.

Gran parte della rosa gioca in Inghilterra, tra Premier League e Championship (la nostra Serie B). Trapattoni era riuscito a dare un gioco a una squadra che metteva sacrificio e anima, qualità che non sempre bastavano per ottenere dei risultati. Scopriremo presto chi avrà il compito di sedersi sulla panchina irlandese.