È stata mia moglie a doparmi | Pogba, senti l’incredibile retroscena: lo scagionano così

Retroscena sorprendente relativo alla vicenda che ha provocato la squalifica a Paul Pogba, ecco cosa è successo

Il suo rientro alla Juventus dopo la parentesi al Manchester United non è mai decollata. Per Paul Pogba la passata stagione è stata trascorsa più in infermeria che in campo anche se sprazzi di talento si era notati nelle poche partite che aveva disputata con i bianconeri. Max Allegri lo ha aspettato fiducioso e lo ha coccolato nel ritiro estivo ma dopo è successo un fatto inaspettato.

Doveva essere il campionato della definitiva rinascita per il fuoriclasse francese ma è stato squalificato per doping e dovrà stare lontano dal terreno di gioco sino al termine della stagione, continuando ad allenarsi pronto a dimostrare di non essere un giocatore finito.

Un fulmine a ciel sereno per tutto l’ambiente juventino che si è compattato e sta sorprendendo con il momentaneo secondo posto in classifica dopo dodici giornate, frutto soprattutto di una linea difensiva mai così rocciosa.

Manca fantasia in mezzo al campo in fase di costruzione e un talento come Pogba è difficilmente sostituibile anche se Cristiano Giuntoli proverà a farlo già nel mercato di riparazione di gennaio sfruttando l’eventuale entrata economica provocata dalla cessione di Iling Junior.

Papu Gomez, dal Monza alla squalifica per doping

Anche un altro trequartista della Serie A è stato squalificato per le stesse motivazioni e si tratta di Alejandro Gomez, che aveva da poco firmato per il Monza di Adriano Galliani. Un colpo importante per l’ambizioso club brianzolo ma dopo due gare disputate contro Sassuolo e Salernitana, e altrettante vittorie, è arrivata la doccia gelata.

Due anni di squalifica per lui, inflitti dall’autorità antidoping spagnola, data la sua permanenza al Siviglia nella trascorsa stagione. Nelle ultime ore è spuntata una sorprendente nuova tesi a difesa del suo gesto.

Le colpe ricadono sulla moglie del talento ex Atalanta

L’intenzione degli avvocati dell’argentino, infatti, è quella di scaricare tutte le responsabilità sulla moglie Linda Raff, colpevole di aver somministrato lo sciroppo per la tosse contenente la sostanza incriminata.

Inoltre, è stata allegata la prescrizione del farmaco, datata 9 mesi prima del fatto, a dimostrazione della conservazione del prodotto per i figli e questo consentirebbe l’eventuale annullamento della sanzione data la mancanza di colpa dell’imputato.