Capitano, mio capitano | Ora è anche ufficiale: Mourinho lo riaccoglie a Trigoria

José Mourinho riaccoglie il suo capitano. Torna finalmente a Trigoria dopo tantissimo tempo. Tifosi ovviamente felicissimi.

Leggere “Francesco Totti” e “Roma” nella stessa frase è un qualcosa che non accadeva da tempo. Dopo una carriera da calciatore dedicata esclusivamente al club capitolino e una piccola parentesi da dirigente terminata nel 2019, le strade dell’ex numero dieci giallorosso e quelle della società della famiglia Friedkin potrebbero presto rincontrarsi.

Voci di corridoio circolanti ormai da settimane riferiscono infatti di un Totti pronto a tornare a Trigoria per volere dell’attuale allenatore della squadra, José Mourinho il quale, stando a dette voci, sarebbe pronto a inserirlo attivamente nel suo staff tecnico.

Un inserimento nello staff tecnico dell’allenatore portoghese che, qualora si concretizzasse, verrebbe accolto ovviamente con gioia da tifosi e addetti ai lavori i quali sperano ora davvero di poter rivedere il classe ’76 con i colori della Magica addosso.

Mourinho, non nascondendo mai la sua stima e la sua ammirazione nei confronti dell’ex numero dieci del club, ha aperto realmente alla possibilità di un suo ritorno sui campi di Trigoria, ma la decisione finale spetterà comunque alla famiglia Friedkin la quale, almeno per ora, non pare essersi pronunciata sulla questione.

Roma, Mourinho fa calare il gelo: “Non so se resto…“

Dopo aver aperto alla possibilità di rivedere Francesco Totti con i colori della Roma addosso, José Mourinho, durante un’intervista rilasciata alla Rai e trasmessa dal Tg1, ha anche speso qualche parola circa il suo futuro sulla sponda giallorossa del Tevere.

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un rinnovo che tarda ad arrivare, il tecnico lusitano ha infatti manifestato il suo malcontento con un “Non so se resto” che ha fatto calare il gelo sull’intero ambiente capitolino il quale, almeno la maggior parte, spera che la famiglia Friedkin si metta presto all’opera per blindare l’allenatore che, nel giro due stagioni, ha portato la Roma a disputare due finali europee consecutive.

Roma, torna finalmente Pellegrini: il capitano giallorosso ci sarà contro l’Udinese

Buone notizie in casa Roma: Lorenzo Pellegrini è tornato finalmente a disposizione di José Mourinho. Smaltito infatti l’infortunio al flessore della coscia destra, il capitano giallorosso, salvo modifiche dell’ultim’ora, dovrebbe prendere parte da titolare al match casalingo contro l’Udinese in programma domenica alle 18.00.

Già in panchina in occasione del derby pareggiato 0-0 contro la Lazio lo scorso 12 novembre, l’ex centrocampista del Sassuolo non è stato rischiato dal tecnico portoghese il quale, di comune accordo con lo staff medico, utilizzerà il calciatore, d’ora in avanti, solo quando completamente integro. Visto il ruolo centrale del classe ’96 nel gruppo capitolino, sarebbe infatti inutile rischiarlo quando non al meglio.