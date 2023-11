Incredibile: il ‘gemello’ di Kostic in Serie A | Firma per l’eterna rivale

La Fiorentina vuole regalare a Vincenzo Italiano un esterno di talento: verrà fatto un tentativo già per gennaio.

La stagione 2022-23 della Juventus è stata molto travagliata, sicuramente la più difficile degli ultimi quindici anni, sia in campo che fuori: prematura eliminazione dalla Champions League; una marea di infortuni; l’azzeramento del management e una penalizzazione prima inflitta, poi revocata e comminata nuovamente. La ciliegina sulla torta è stata rappresentata dalla cocente eliminazione in semifinale d’Europa League, quando la finale sembrava ormai a un passo.

Nulla è sembrato andare per il verso giusto, a partire dalla campagna acquisti. Una rosa costruita per essere disposta con il 4-3-3 che presto, a causa delle tante defezioni, ha dovuto ripiegare sul 3-5-2, diventato poi il modulo su cui Allegri ha basato gli tredici mesi. Paul Pogba e Angel Di Maria avrebbero dovuto rappresentare i super colpi a parametro zero, ma così non è stato.

Una delle poche note positive – oltre alla valorizzazione dei vari Miretti, Fagioli e Gatti – è stata Filip Kostic. L’esterno serbo è atterrato a Caselle senza i riflettori puntati addosso, ma si è rivelato uno degli uomini su cui i bianconeri hanno fatto maggiore affidamento. Il cambio tattico è dovuto anche alle sue caratteristiche tecniche, in grado di reggere senza problemi lo sforzo di giocare a tutta fascia.

Due sole partite saltate sulle 56 totali disputate dalla Juve, è stato cavalcato fino allo stremo. La sua prima annata all’Allianz Stadium si è chiusa con 3 gol e 12 assist.

“Gemello”

Daniele Pradè è alla ricerca di un calciatore dalle caratteristiche simili per la sua Fiorentina. Qualcuno che sia capace di spingere, che apporti un contributo tangibile alla manovra offensiva e che, soprattutto, possa rivelarsi un affare in rapporto alla cifra spesa.

Il suo obiettivo condivide con l’esterno bianconero anche la nazionalità serba. Si tratta di Milan Gajic, esterno basso del CSKA Mosca.

La situazione

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, i viola vorrebbero arrivare al classe 1996 già a gennaio per tappare il buco lasciato dall’infortunio di Dodô. Al momento, infatti, Italiano può contare soltanto su Kayode per la fascia destra, a meno di adattare Parisi. E per una squadra impegnata su tre fronti, un’alternativa è necessaria.

Gajic ha un contratto in scadenza nel 2025 e viene valutato dal club russo circa quattro milioni di euro.