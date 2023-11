Incredibile Dzeko: torna in Italia e firma per la rivale | Viene usato come pedina di scambio

L’ex attaccante di Roma e Inter, ora al Fenerbahce, continua a fare la differenza, nonostante l’età e potrebbe tornare in Serie A.

Un attaccante fortissimo, completo, ma che è stato soprattutto amato da tutti gli allenatori che hanno avuto la fortuna di averlo a disposizione. Edin Dzeko ha vestito maglie importantissime nella sua carriera. Dal Wolsfburg, con cui vinse una Bundesliga insperata e miracolosa, al Manchester City, dalla Roma all’Inter.

Dopo ben otto stagioni in Italia, sei con la Roma e due con l’Inter, il bosniaco ha lasciato i nerazzurri a parametro zero ed ha accettato la corte del Fenerbahce. Nonostante i suoi quasi 38 anni, Dzeko continua a fare la differenza e anche in Turchia resta una punta fenomenale, ma soprattutto capace di giocare con e per la squadra, migliorandone la manovra offensiva.

In Italia, a parte una prima stagione romanista alquanto disastrosa, ha sempre fatto benissimo. A Roma era diventato un totem, vincendo anche una classifica dei cannonieri e diventandone anche capitano negli ultimi anni in giallorosso.

All’Inter, invece, durante la prima stagione non ha fatto rimpiangere Romelu Lukaku, mentre nella seconda, quella scorsa, è stato in grado di ridurre il belga a semplice sua alternativa, giocando da titolare tutti i match importanti dei nerazzurri. Le semifinali di Champions League contro il Milan, impreziositi da un gol fantastico all’andata, la finale contro il City e la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Fenerbahce, arriva un altro bosniaco?

Ora, come detto, Edin continua a fare la differenza anche in Turchia e, vedendo il rendimento e i problemi che sta avendo Marko Arnautovic nella sua seconda esperienza all’Inter, molti tifosi interisti lo rimpiangono e pensano a cosa sarebbe stato se fosse rimasto a formare un grande reparto offensivo insieme a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Il suo Fenerbahce se lo tiene stretto e, anzi, per la corsa al Campionato ed alla Conference League, vorrebbe regalargli un suo connazionale come compagno di squadra. Parliamo del milanista Rade Krunic che già in estate era stato cercato dal club di Istanbul. Il Milan rifiutò anche a causa dell’offerta ritenuta troppo bassa (circa 10 milioni). La trattativa però potrebbe riaprirsi ed entrare nel vivo a gennaio.

Krunic al Fenerbahce? Ecco le condizioni del Milan

In questo caso, però, l’epilogo potrebbe essere diverso ed i rossoneri, anche grazie al rientro a tutti gli effetti di Ismael Bennacer, potrebbero prendere in seria considerazione l’ipotesi di cedere Krunic ai gialloblù di Turchia. Secondo il portale Sporx, del resto, Rade è il primo nome sulla lista del Fenerbahce per la sessione invernale di mercato.

Da capire quanto e se il Milan vorrà fino in fondo privarsi del centrocampista bosniaco, con il Fenerbahce che potrebbe decidere di inserire nella trattativa il difensore mancino, Ferdi Kadioglu. Profilo che potrebbe essere gradito a Pioli che, tuttavia, preferirebbe un’altra punta. In quel caso lo scambio Krunic-Dzeko non sarebbe più utopia ed Edin passerebbe, dopo soli sei mesi, sull’altra sponda del Naviglio.