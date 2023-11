Spalletti, arriva il comunicato | Esclusi dagli Europei, ecco cosa non ci hanno perdonato

Doccia fredda per la Nazionale italiana e per Luciano Spalletti, saltano gli Europei a causa di un inconveniente di cui non si è tenuto conto

Con un pareggio a reti bianche l’Italia ha staccato il pass per gli Europei di giugno 2024 in Germania. La sfida contro l’Ucraina è stata in larga parte dominata sul piano del gioco ma non è arrivata la rete che avrebbe reso gli animi più tranquilli di milioni di tifosi, con un rigore dubbio che poteva essere assegnato nel recupero agli avversari per un fallo ingenuo di Bryan Cristante.

Luciano Spalletti ha così conquistato il primo obiettivo nella sua parentesi come commissario tecnico degli azzurri, che si apprestano a partecipare come campioni in carica della manifestazione ma con una rosa in larga parte cambiata.

Cammino subito in salita dato che l’Italia è stata inserita in quarta fascia con il conseguente rischio di essere inserita in un girone di ferro e di dover faticare a passare il turno. I sorteggi si terranno a inizio dicembre al termine dei play-off.

In attesa il tecnico sta monitorando molti giocatori che stanno fornendo ottime prestazioni in Serie A e nei top campionati europei per stilare la lista migliore possibile e valutare chi sarà più in forma al termine della stagione.

L’Italia e la candidatura per gli Europei del 2032, la situazione

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, durante il Social Football Summit che si tiene allo stadio Olimpico di Roma ha parlato della candidatura dell’Italia per Euro 2032 .

A preoccupare è la situazione relativa agli stadi come lui stesso ha dichiarato: “La situazione degli stadi italiani per Euro 2032? A ottobre 2026 speriamo che si raggiunga il livello di sufficienza per gli stadi dalla Uefa, altrimenti la candidatura verrebbe revocata: abbiamo segnalato al Governo l’urgenza assoluta che venga istituito un commissario agli stadi“.

Servono maggiori fondi di investimento per adeguare gli stadi

Un quadro generico sul movimento calcistico italiano: “Siamo un Paese che forse non esporta più poeti e navigatori, ma siamo i più grandi esportatori di allenatori, questo per una sapienza che si impara solo nei campetti”.

Il bicchiere è comunque mezzo pieno: “Il nostro calcio vive uno stato di salute, e lo si vede degli stadi stracolmi, è tornato ai vertici del mondo. I fondi d’investimento pensavano a noi perché abbiamo prospettiva di crescita maggiore rispetto a Ligue, Premier League e Bundesliga“.