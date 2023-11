Buffon, ti fece piangere lacrime amare | Ma adesso è finito male: chiusa la carriera in anticipo

Un giocatore che ha causato un grande dispiacere sportivo a Buffon ha concluso la sua carriera, ecco di chi si tratta

Tra i portieri più forti di tutti i tempi, Gianluigi Buffon ha detto stop al calcio giocato quest’estate, concludendo la sua carriera al Parma, squadra in cui è cresciuto calcisticamente prima di approdare alla Juventus e conquistare numerosi Scudetti con diversi allenatori e dimostrando di essere un campione dentro e fuori dal campo.

Fuoriclasse affrontanti e notti magiche vissute, a partire dalla conquista del Mondiale con la Nazionale italiana nel 2006 grazie anche alla sua parata decisiva sul colpo di testa di Zidane nella finale contro la Francia giocata a Berlino.

Il legame con la Juventus dimostrato scendendo in Serie B e ricostruendo insieme ad Alex Del Piero dalle ceneri una rosa che è tornata in pochi anni a giocare di nuovo in Champions League e a vincere di nuovo lo Scudetto con Antonio Conte in panchina e con il nuovo stadio di proprietà.

Con la Nazionale italiana sono arrivate negli ultimi di anni della sua carriera più delusioni che trionfi, l’ultima delle quali la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 nello spareggio dei play-off in cui ha avuto la meglio la Svezia.

Dzagoev si ritira dal calcio a causa dei troppi problemi fisici

Una delle sconfitte più pesanti della sua esperienza con gli azzurri è stata però il 1 giugno 2012 quando l’Italia subì tre reti dalla Russia. In campo anche Dzagoev che ha da poco deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Aveva firmato un contratto questo settembre con il PAS Lamia dalla durata di un anno, dopo il mancato rinnovo con il Rubin Kazan. Il fantasista ha però già comunicato alla dirigenza la sua intenzione di ritirarsi dal calcio professionistico a causa dei tanti problemi fisici avuti negli ultimi anni.

Il Parma ultima tappa della carriera fenomenale di Gianluigi Buffon

Buffon invece è rimasto in campo sino a 45 anni diventando tra i portieri più longevi della storia del calcio, mantenendosi sempre a un alto livello di prestazioni ma senza riuscire ad aiutare con le sue parate a riportare in Serie A il Parma.

Gli emiliani hanno iniziato questo nuovo campionato nel modo migliore possibile e sono in testa alla classifica, sperando di riuscire ad essere promossi e a dedicare il risultato al loro ex portiere.