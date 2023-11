Ma quale Osimhen? Lo hanno già rimpiazzato | Scovato il suo ‘gemello’: costa poco e vale tanto

Napoli, si attende Osimhen, ma nel frattempo si guarda anche al mercato. De Laurentiis mette gli occhi su un gioiellino della Ligue 1.

Messa in archivio la qualificazione ad Euro 2024 ottenuta dall’Italia grazie alla vittoria contro la Macedonia del Nord e al decisivo pareggio contro l’Ucraina, la Serie A è pronta a riprendersi l’attenzione di tifosi e appassionati con la tredicesima giornata della stagione 2023-2024.

Una tredicesima giornata che scatterà sabato 25 con gli ormai consueti tre anticipi che vedranno in scena Salernitana-Lazio alle 15.00, Milan-Fiorentina alle 20.45 e, nel mezzo, Atalanta-Napoli alle 18.00. Due match, soprattutto quelli del tardo pomeriggio e della sera, che metteranno in palio punti pesantissimi per la zona Champions League.

Una zona Champions League che, occupata attualmente da Inter (31), Juventus (29), Milan (23) e Napoli (21), vede attualmente molto vicine anche Atalanta (20), Fiorentina (20), Roma (18) e Bologna (18). Una lotta accesissima, quella per un posto nell’Europa dei grandi, dalla quale, a fine stagione, vorranno ovviamente uscire vincitori gli azzurri del presidente Aurelio De Laurentiis che, passati recentemente sotto la gestione di Walter Mazzarri, saranno chiamati a risalire la china già a partire dal match esterno di sabato contro la Dea di Gian Piero Gasperini.

Una gara, quella del Gewiss Stadium di Bergamo, nella quale dovrebbe rivedersi, probabilmente dal primo minuto, Victor Osimhen che, fermo ai box da più di un mese, sembra aver finalmente recuperato dalla lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra occorsagli lo scorso 13 ottobre durante il match tra la sua Nigeria e l’Arabia Saudita.

Napoli, si aspettano i gol di Osimhen: il nigeriano torna in campo contro l’Atalanta

Fermo, come detto, dallo scorso 13 ottobre, Victor Osimhen è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco del Napoli. Già a colloquio nei giorni scorsi con il neo tecnico azzurro, Walter Mazzarri, il numero nove degli azzurri dovrebbe ritornare a fare coppia con Kvaratskhelia già questo sabato in occasione della sfida esterna contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Una sfida, quella contro gli orobici, che i partenopei non possono permettersi di sbagliare. Visto il quarto posto in classifica con un solo punto di distanza proprio sugli uomini del patron Percassi, i campani saranno infatti chiamati a una grande prova dalla quale dovranno necessariamente tornare a casa con tre punti in più in graduatoria. Tre punti in più che serviranno, eventualmente, a mettersi alle spalle la sconfitta contro l’Empoli dello scorso 12 novembre e il pareggio contro l’Union Berlino del mercoledì precedente.

Napoli, il sostituto di Osimhen arriva dalla Ligue 1: occhi su Akor Adams del Montpellier

Fare spesa in Ligue 1 sta diventando quasi una moda per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo aver prelevato Osimneh dal Lille nel luglio 2020, il patron azzurro è infatti pronto a tornare in Francia per prelevare, stavolta dal Montpellier, quello che è già stato etichettato come il perfetto sostituto del classe ’98.

Di nazionalità nigeriana esattamente come l’attuale numero nove partenopeo, Akor Adams è il nome dell’attaccante che De Laurentiis potrebbe portare all’ombra del Vesuvio qualora Osimhen decidesse di andare via alla fine dell’anno. Valutato dal club francese, al quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, appena otto milioni di euro, il 23enne africano potrebbe presto passare dalla lotta per la salvezza con la società transalpina a quella per lo scudetto con la società campana.