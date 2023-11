Fa come Vlahovic, ma non va alla Juve | Vincenzo Italiano è disperato: la storia si ripete

Un altro attaccante della Fiorentina rischia di salutare la Viola nel mercato di gennaio, dopo l’addio di Vlahovic, ecco chi è e dove potrebbe trasferirsi

Fiorentina che con la vittoria nello scontro diretto contro il Bologna allo Stadio Artemio Franchi ha ritrovato il successo che mancava da tre partite in campionato e ha ricominciato la propria corsa per mantenere un piazzamento europeo, dopo la conferma per il secondo anno di fila nella Conference League, che cercherà di vincere dopo la finale raggiunta lo scorso giugno.

La Viola mostra un calcio prontato all’attacco, merito delle idee dell’allenatore Vincenzo Italiano, ma fa fatica a concretizzare l’enorme mole di gioco che crea, demerito delle punte che al momento non incidono come sperato.

N’Zola e Beltran non si sono ancora perfettamente inseriti negli schemi del loro mister e per la Fiorentina è necessario trovare altri interpreti in un ruolo cruciale come quello della punta centrale.

Manca un bomber come Dusan Vlahovic, trasferitosi alla Juventus nel mercato di gennaio di due stagioni fa per una cifra importante e con la conseguente contestazione da parte della tifoseria toscana.

Kouamè può salutare la Fiorentina, ecco dove potrebbe trasferirsi

Sempre a gennaio potrebbe salutare la Fiorentina un altro attaccante e si tratta di Christian Kouamè. Stavolta sulle sue tracce non c’è la Juventus ma l’Inter che stanno pensando all’ivoriano per avere un giocatore in più in attacco per far rifiatare la coppia di titolari composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram.

Il contratto del centravanti scade il prossimo giugno con i Viola, anche se si sta valutando l’ipotesi di un rinnovo. Un possibile colpo low cost per i nerazzurri che hanno intenzione di puntare alla vittoria dello Scudetto e di arrivare in fondo alla Champions League.

La situazione dell’attacco dell’Inter in vista del mercato di riparazione

Arnautovic intanto è tornato in campo e questa notizia fa tirare un sospiro di sollievo all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che si è trovato a disputare molte partite tra ottobre e novembre con il solo Alexis Sanchez come alternativa da poter schierare in attacco.

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno ipotizzato diversi nomi per rinforzare il reparto che è a corto di giocatori e Kouamé rappresenta una soluzione a basso costo ma dai promettenti risvolti, dato che l’ivoriano conosce bene il campionato e non avrebbe quindi problemi di adattamento.