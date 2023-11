Zaccagni, fine della corsa | Il tempo è scaduto: individuato il suo sostituto

Mattia Zaccagni non convince più: la Lazio parte alla ricerca di valide alternative. Piace un ex Serie A impegnato all’estero.

Per Mattia Zaccagni quella 2023-2024 dovrebbe essere la stagione della continuità, quella in cui migliorare lo score di dieci gol in 45 presenze complessive messi a segno l’anno scorso. Dovrebbe, eppure l’attaccante della Lazio stenta a decollare.

Appena un gol e un assist in 11 partite di campionato e il nulla più assoluto nelle fin qui quattro apparizioni in Champions League. Un apporto alla squadra pressoché nullo che starebbe facendo storcere, e non poco, il naso agli addetti ai lavori biancocelesti.

Centrale nei piani di Maurizio Sarri, dell’attaccante classe ’95 è purtroppo evidente l’involuzione subita rispetto allo scorso anno in cui, con i suoi dieci gol, contribuì positivamente al raggiungimento da parte della Lazio del secondo posto alle spalle del Napoli, utile per garantirsi la partecipazione alla Champions League a distanza di due anni dall’ultima volta.

Una qualificazione in Champions League che, ovviamente, rappresenta l’obiettivo stagionale anche per l’annata corrente. Fallirlo significherebbe infatti mettere in discussione quasi tutto l’ambiente il quale, a fine stagione, potrebbe vedere andare via tutti quegli elementi che, chi per età chi per ingaggio, non sarebbero più ritenuti utili alla causa.

Zaccagni, da gioiello ad oggetto del mistero: la Lazio valuta la cessione

La centralità di Mattia Zaccagni nei piani tecnico-tattici di Maurizio Sarri non è in discussione. Lasciato fuori dal tecnico toscano solo in occasione del derby con la Roma a causa di un problema al ginocchio, l’attaccante biancoceleste ha preso parte, fin qui, a tutti gli impegni che hanno visto in campo la Lazio.

Impiegato in 15 delle 16 partite disputate in questo primo scorcio di stagione dai capitolini, di cui solo due da subentrato, l’ex Hellas Verona è diventato da qualche settimana a questa parte, come detto, l’oggetto del mistero della squadra del presidente Lotito che, chiamata a risalire la china per raggiungere la zona Champions in campionato, starebbe addirittura valutando la cessione a fine stagione del 28enne cesenate il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025.

Lazio, pazza idea Insigne: l’ex Napoli è pronto a tornare in Italia

Ora come ora delusa dal rendimento al di sotto delle aspettative di Mattia Zaccagni la Lazio del presidente Lotito starebbe valutando la pazza idea di riportare in Italia, Lorenzo Insigne il quale, dopo aver detto addio al Napoli nel luglio 2022 per legarsi al Toronto, avrebbe già accolto piacevolmente la possibilità di trasferirsi sulla sponda biancoceleste del Tevere.

Un trasferimento che, per diventare realtà, dovrebbe però far registrare un abbassamento di pretese da parte del classe ’91 che, legato al club canadese militante in Mls da un contratto da 11,5 milioni di euro a stagione che scadrà il 30 giugno 2026, potrebbe legarsi alla Lazio solo in caso di riduzione dell’ingaggio e di apertura del club nordamericano alla possibilità di privarsi, magari inizialmente in prestito, del suo attuale numero 24.