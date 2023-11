Fabio Caressa, ma la tua squadra del cuore? | L’annuncio inspiegabile che ha del clamoroso

Risolta una curiosità che molti amanti del calcio avevano in sospeso: Fabio Caressa ha dichiarato la squadra per cui tifa, ecco quale

Tra i telecronisti di calcio più amati in Italia, Fabio Caressa è da più di vent’anni un volto di punta di Sky Sport. Leggendarie le sue esultanze in occasione della vittoria della Nazionale ai Mondiali del 2006 insieme al collega Beppe Bergomi. Negli ultimi anni si è contraddistinto per i suoi commenti spesso anche controcorrente su giocatori e andamento di squadre italiane e non solo.

Molto seguito anche sul suo canale YouTube, Caressa è una voce autorevole per gli appassionati del gioco del pallone e mette sempre entusiasmo nel suo lavoro.

Per anni si è cercato di capire quale fosse la squadra per la quale faceva il tifo e di recente l’enigma è stato risolto. Fabio ha infatti dichiarato di simpatizzare per l’Alessandria, squadra della città della moglie Parodi.

La città piemontese è, insieme alla Pro Vercelli, da sempre legata al mondo del calcio con uno dei club storici d’Italia. Il Moccagatta, stadio locale, ha vissuto un passato importante rispetto all’attuale presente.

L’Alessandria, dalla semifinale in Coppa Italia al ritorno in Serie B

Nelle scorse stagioni l’Alessandria si è fatta notare in Coppa Italia, raggiungendo addirittura la semifinale nel 2016, sconfitta nel doppio scontro dal Milan. Un cammino che ha sorpreso tutto il Paese e una favola calcistica.

Soddisfazioni sono arrivate anche in campionato con il ritorno in Serie B nella stagione 2021-2022 ma senza riuscire a mantenere la categoria ed ottenere la salvezza. Da quel momento il tasso tecnico della rosa è calato.

L’Alessandria e il difficile momento nel suo girone di Lega Pro

Questo inizio di campionato, in Lega Pro, è stato invece molto difficoltoso e il tecnico Ninni Corda aveva rassegnato le dimissioni per poi invece essere confermato dalla società al termine di una settimana infuocata. L’obiettivo resta quello di una salvezza tranquilla, senza passare dai play-out.

L’ex Serie C è diviso adesso adesso in tre gironi, sempre molto combattuti, con derby e gare sentite, di fronte spesso a cornici di pubblico di categoria superiore, specialmente al Sud. Uno spettacolo che è visibile proprio su Sky da questa stagione e che testimonia il seguito per un calcio di provincia che mantiene intatto lo spirito sano dello sport più amato dagli italiani.