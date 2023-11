Cambia già squadra | Il ‘nuovo’ De Ketelaere ha fame di successo: Allegri lo aspetta

Il nuovo De Ketelaere presto in Serie A. La Juventus è pronta a regalare il giovane talento a Massimiliano Allegri. Si può fare già a gennaio.

Il secondo anno in Serie A di Charles De Ketelaere si può dire stia procedendo più che bene rispetto a quello scorso non particolarmente felice con la maglia del Milan. Acquistato dal club rossonero per 35 milioni di euro dal Bruges nell’agosto 2022, il belga ha completamente deluso nel suo primo anno in massima serie.

Nonostante la fiducia di Stefano Pioli e di tutta la società meneghina, il classe 2001 non è infatti riuscito ad esprimersi ai livelli della precedente stagione in cui aveva brillato con la casacca nerazzurra del club belga. Utilizzato complessivamente tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, in ben 40 occasioni, dell’esperienza all’ombra della Madonnina del 22enne nato nella Venezia del Nord si ricorda solo un assist fornito a Rafael Leao in occasione del 2-0 casalingo al Bologna del 27 agosto 2022.

Un rendimento molto al di sotto di quelle che erano le iniziali aspettative che ha quindi indotto il Diavolo a mandarlo in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta per la stagione 2023-2024. Un’esperienza, quella in terra orobica, iniziata subito col botto grazie al gol rifilato al Sassuolo in occasione della prima giornata di campionato.

Una rete, quella segnata ai neroverdi di Alessio Dionisi, a cui ha fatto seguito una serie di ottime prestazioni che hanno permesso al classe 2001 di guadagnarsi subito la fiducia di Gian Piero Gasperini il quale, escluse le ultime due gare prima della sosta contro Udinese e Sturm Graz, saltate per infortunio, non ha praticamente mai rinunciato a lui.

“Un altro” De Ketelaere brilla nel Bruges: il giovane talento nel mirino della Premier League

Il Bruges si prepara a dire addio a un altro suo gioiello: dopo aver salutato De Ketelaere lo scorso anno, venduto al Milan per 35 milioni di euro, il club belga si prepara a cedere a suon di milioni un altro suo talento che molto bene ha fatto fin qui agli ordini del tecnico Ronny Deila.

Un talento, centrale nei piani del tecnico norvegese, per il quale, stando a quanto riportato da Football Insider, si sarebbero mosse varie società inglesi, pronte a tutto pur di portarlo nel campionato più ricco e spettacolare del mondo. Società come Fulham, Chelsea e Tottenham le quali, potendo contare sul grande fascino della Premier League e su un’invidiabile disponibilità economica, avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del calciatore per valutare la fattibilità dell’affare.

Juventus, occhi su Antonio Nusa del Bruges: il club belga lo valuta 20 milioni di euro

Non solo Fulham, Chelsea e Tottenham: anche la Juventus di Massimiliano Allegri ha messo gli occhi su Antonio Nusa del Bruges. Legato al club belga da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, il giovane talento norvegese sarebbe infatti finito recentemente nel mirino del direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli il quale, come gli uomini di mercato delle poc’anzi menzionate società inglesi, starebbe prendendo informazioni sul calciatore in vista della sessione invernale di trattative che scatterà a gennaio.

Valutato dal club nerazzurro intorno ai 2o milioni di euro, il classe 2005 scandinavo farebbe sicuramente comodo a Massimiliano Allegri il quale, vista anche l’attuale, nonché preoccupante sterilità dei suoi attaccanti, accoglierebbe sicuramente a braccia aperte un talento dotato di grande tecnica e velocità. Caratteristiche, queste, che alla Vecchia Signora, ora come ora, servono disperatamente.