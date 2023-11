Un altro Maradona sull’asse Barça-Napoli | Il nome che ha lasciato tutti senza parole

Solo Diego Armando, il più grande di tutti i tempi, è passato direttamente dai catalani al Napoli. Mai più affari diretti tra le due squadre.

Siviglia, Boca Juniors e la maglia della Nazionale argentina, ma anche Napoli e Barcellona. Il più grande calciatore di tutti i tempi, o almeno quello sicuramente più iconico, discusso e amato, Diego Armando Maradona viene ricordato da tutti con le maglie di Argentina e Napoli, le due maglia che lui, e quasi soltanto lui, ha portato alla gloria ed al successo.

In pochi, però, ricordano che Diego è stato anche un calciatore del Barcellona e la maglia blaugrana è stata la prima che ha indossato nella sua avventura europea. 22 gol in 36 partite, ma anche un grave infortunio contro l’Athletic Bilbao che ne ha messo a repentaglio seriamente la carriera.

Arrivato nell’estate del 1982 resta due anni, poi vuole andare via a tutti i costi e nell’estate del 1984 ne approfitta Ferlaino che effettua una delle operazioni di calciomercato più importante di tutti i tempi. Portare Maradona a Napoli è un sogno, ma lui ci riesce e fa vivere almeno cinque anni indimenticabili a tutti i napoletani.

L’operazione Maradona dal Barcellona al Napoli è stata anche l’unica che ha visto il trasferimento diretto di un calciatore tra i due club. Dopo Maradona, in realtà, ci sono state altri due calciatori che hanno vestito entrambe le maglie: Pepe Reyna e Laurent Blanc, ma mai essendo coinvolti in un trasferimento diretto.

Kvara, l’interesse di tre grandi club

Ora, a 40 anni dal trasferimento di Diego da Barcellona a Napoli, potrebbe esserci un’altra operazione diretta tra le due squadre, ma con un calciatore che farebbe, in questo caso, il percorso contrario. Parliamo di Khvicha Kvaratskhelia che piace molto al club blaugrana. Su di lui, però, c’è anche il forte interessamento di Bayern Monaco e Real Madrid.

L’allarme è stato lanciato dal CT. della Georgia, Willy Sagnol ed ha un po’ indispettito i tifosi del Napoli che, comunque, dopo la grande scorsa stagione di Kvara, potevano immaginarsi un’interesse di grosse squadre per lui. Il presidente De Laurentiis, per ora, ha rispedito al mittente tutte le proposte ricevute e ha intenzione di fare lo stesso anche nei prossimi mesi.

Kvara, un adeguamento di contratto inevitabile

Il georgiano ha un contratto ancora lungo che scade il 30 giugno 2027, ma guadagna soltanto 1.3 milioni di euro. Un adeguamento, visto l’interesse di grandi club ed il valore del calciatore, bisognerà farlo al più presto, anche soltanto per lanciare un segnale al calciatore ed alle altre squadre interessate.

Da lì in poi, De Laurentiis potrà avere il coltello dalla parte del manico ed i tifosi dormire sonni un po’ più tranquilli. Resta però la convinzione che Kvara non è in vendita, ma di fronte ad un’offerta irrinunciabile, magari a tre cifre, il Napoli non potrà far altro che farlo partire, augurandogli buona fortuna. Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid, come detto, sembrano le squadre maggiormente interessate.