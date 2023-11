Mazzarri, cede un’altra crepa | Si aggrava l’infortunio, out a tempo indeterminato

amp

Un inizio non facile per il ritorno sulla panchina del Napoli per Walter Mazzarri e non solo per il calendario, ecco la situazione

Sosta per le Nazionali che ha visto il ritorno al Napoli di Walter Mazzarri. Dopo dieci anni di nuovo alla guida dei partenopei, il tecnico livornese ha preso il posto di Rudi Garcia, esonerato dopo la fatale sconfitta casalinga contro l’Empoli di Andreazzoli, arrivata nei minuti di recupero e dopo tante occasioni sprecate in attacco. L’epilogo inevitabile di una parentesi sfortunata e di una mancata integrazione con lo spogliatoio.

Adesso il Napoli si trova al quarto posto e già lontano dall’Inter capolista. Il debutto per Mazzarri sarà molto complicato. Sta intanto aspettando il rientro di Victor Osimhen, infortunatosi con la Nigeria.

Si tratta del secondo stop in questo inizio di stagione per il bomber che però in passato ha dimostrato di tornare più forte di prima dai suoi guai fisici e i tifosi sono fiduciosi di un suo inserimento subito al top negli schemi del nuovo mister.

Questo fine settimana scontro diretto sul campo dell’Atalanta di Gasperini prima della gara di prestigio a Madrid contro il Real di Carlo Ancelotti per blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League e infine l’arrivo dell’Inter allo Stadio Armando Maradona.

Lindstrom uscito dal campo con la Danimarca, per lui un infortunio

Un trittico complicato che dirà molto delle ambizioni della squadra di Mazzarri che rischia intanto di perdere Lindstrom per infortunio. L’esterno danese è uscito dopo una botta ricevuta nella sfida tra la sua Nazionale e l’Irlanda del Nord con gli scandinavi che hanno già staccato il pass per gli Europei di Germania 2024.

Nelle prossime ore gli esami strumentali certificheranno l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero, al momento è in dubbio per la prima delle tre sfide che attenderanno il Napoli nei prossimi giorni.

Walter Mazzarri, attesa per il suo secondo debutto con il Napoli

Mazzarri è sempre stato abituato a giocare con la difesa a 3 e cinque centrocampisti. Dati gli interpreti in rosa potrebbe decidere di adattarsi agli uomini a disposizione.

C’è molta curiosità per il ritorno di uno degli allenatori più amati dalla calda tifoseria napoletana, pronto ad abbracciarlo settimana prossima in casa contro l’Inter. Proprio con i nerazzurri nel 2011 arrivò la matematica qualificazione alla Champions League dopo più di 20 anni.