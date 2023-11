Mi volete? Torno di corsa | L’erede di David Luiz chiama Mourinho: patto tra gentiluomini

In Italia e alla Roma l’erede di David Luiz, un importante rinforzo per i giallorossi in vista della Coppa d’Africa, le indiscrezioni

Ricordato per la sua folta chioma riccia, per la sua bravura nei calci di punizione e nei tiri dalla distanza, David Luiz è stato tra i difensori centrali più forti dello scorso decennio, guidando alla conquista della sua prima Champions League il Chelsea, con l’italiano Di Matteo in panchina, e poi vestendo anche le maglie del Paris Saint Germain e dell’Arsenal per poi trasferirsi nel campionato brasiliano.

Un giocatore dalle caratteristiche fisiche simili e che ricopre lo stesso ruolo potrebbe trasferirsi in Serie A. Si tratta di Arthur Theate, con un passato nel Bologna. Il classe 2000, che può fare anche il terzino a sinistra, si è trasferito nell’estate 2022 per ben 20 milioni al Rennes in Ligue 1.

Non si sta però trovando bene nel club francese e si sarebbe addirittura proposto a una squadra del nostro campionato che ha bisogno di rinforzi in quella zona del campo, soprattutto con la Coppa d’Africa che si disputerà a gennaio.

I rapporti con il tecnico Genesio è ai minimi storici e per questo motivo nell’ultimo mese è stato spesso in panchina. Il difensore belga vorrebbe quindi provare un’esperienza in un altro Paese per dimostrare le sue qualità e magari essere anche convocato per gli Europei del prossimo giugno.

La Roma su Theate del Rennes, possibile colpo in difesa

La Roma ha ottimi rapporti con il Rennes. Matic è stato ceduto alla squadra francese nello scorso mercato estivo e adesso la situazione potrebbe capovolgersi con l’arrivo nella Capitale proprio di Theate.

I giallorossi potrebbero perdere Spinazzola, che non dà segnali di garanzia a causa delle sue condizioni fisiche, e potrebbe essere quindi ceduto. Per José Mourinho servono quindi nuovi interpreti sulle fasce del reparto arretrato.

La Roma e l’obiettivo Champions League, servono rinforzi a gennaio

Quello di Theate è un profilo che intriga sia il tecnico Mourinho che la dirigenza romanista. Il quarto posto da raggiungere e l’Europa League da onorare in quanto finalista in carica costringono a interventi sul mercato a gennaio per non spremere la rosa sino a maggio.

Intanto la Serie A ricomincia nel weekend e la zona Champions dista al momento quattro lunghezze. Il pareggio nel primo derby della stagione ha lasciato l’amaro in bocca ed è necessario ripartire vincendo.