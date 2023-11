Mi volete? Torno a qualsiasi costo | L’Arabia lo ha già stancato, Mazzarri lo pressa

Il calciatore non è più felice in Arabia Saudita: si valuta il ritorno in Europa. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ci fa un pensierino.

Tornato ufficialmente al Napoli lo scorso 14 novembre, in seguito all’esonero di Rudi Garcia, concretizzatosi in seguito alla clamorosa debacle interna contro l’Empoli di domenica 12, Walter Mazzarri si prepara al suo terzo esordio (il secondo da tecnico della prima squadra) sulla panchina della squadra azzurra.

Una squadra che, attualmente quarta in classifica con 21 punti, a meno dieci dal primo posto dell’Inter, giunge al delicato appuntamento di sabato sul campo dell’Atalanta da una mini striscia di risultati negativi che, tra Serie A e Champions League, l’hanno vista ottenere una sconfitta e un pareggio contro i modesti Empoli e Union Berlino.

Due sfide, queste, che sono costate care al succitato Rudi Garcia che, non gradito ormai a buona parte della squadra, ha salutato anzitempo il capoluogo campano per lasciare il posto a Walter Mazzarri al quale spetterà ora l’arduo compito di rivitalizzare una squadra che, da campione d’Italia in carica, ha fin qui offerto prestazioni troppo altalenanti.

Riportare il Napoli a lottare per lo scudetto è, ora come ora, complicato viste le dieci lunghezze che separano Osimhen e compagni dalla vetta, ma provarci sarà l’obiettivo minimo per il neo tecnico partenopeo che, legatosi alla società del patron De Laurentiis fino a giugno, ha già fatto capire di non volersi accontentare del semplice ruolo di traghettatore.

L’Arabia Saudita ha già stancato l’ex Serie A: possibile il ritorno in Europa

Di tutti giocatori trasferitisi in Arabia Saudita nell’ultimo anno abbiamo ormai perso il conto: da Cristiano Ronaldo a Benzema, passando per Mané ed Henderson, fino a Neymar, sono infatti tanti i campioni che, dal Vecchio Continente, hanno deciso di trasferirsi in Medio Oriente a suon di milioni.

Tra questi, anche Franck Kessié che, con un passato in Serie A con le maglie di Atalanta e Milan e ora in forza all’Al-Ahli, avrebbe recentemente manifestato una certa nostalgia nei confronti del Barcellona, sua ex squadra, e del calcio europeo in generale. Una manifestazione di nostalgia che, letta tra le righe, ha indotto molti addetti ai lavori a pensare che l’ivoriano voglia tornare in Europa rinunciando, di conseguenza, al suo ricco contratto col club arabo da 20 milioni di euro all’anno. Ipotesi assai remota, ma non da scartare del tutto.

Napoli, pazza idea Kessié: De Laurentiis valuta il ritorno in Serie A dell’ex Milan e Atalanta

Legato all’Al-Ahli da un contratto da 20 milioni di euro all’anno fino al 30 giugno 2026, Franck Kessié sarebbe recentemente finito al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano dall’Arabia Saudita già a partire dal prossimo mese di gennaio.

Voci di mercato generatesi, come detto, in seguito ad alcune dichiarazioni del calciatore che, esprimendo vicinanza ai suoi ex compagni del Barcellona, ha indotto molti a pensare a un suo clamoroso ritorno in Europa, magari in Serie A (il Napoli di Aurelio De Laurentiis aveva seguito il calciatore in passato), a distanza di un anno e mezzo dal suo addio al Milan del luglio 2022. Un ritorno nel Vecchio Continente ad ogni modo impensabile, ora come ora, visto l’elevato ingaggio che il classe ’96 percepisce dall’Al-Ahli.