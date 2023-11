Mourinho, addio | La triste notizia annunciata direttamente dall’Inghilterra

Il Newcastle è pronto a strappare l’obiettivo di mercato ai giallorossi, sul quale Tiago Pinto lavora da mesi.

Positivo. È il termine che ha utilizzato José Mourinho per descrivere il pareggio contro la Lazio, prima della sosta. Una partita tutt’altro che spettacolare – ma i derby difficilmente lo sono – che racchiude un po’ le difficoltà momentanee del calcio capitolino. Nessuna delle due squadre è partita nel modo che si aspettava, anzi tutt’altro.

Eppure, nonostante sole cinque vittorie nelle prime dodici giornate, il quarto posto è tutto sommato vicino. E la qualificazione in Champions League resta l’obiettivo principale di questa stagione, perché un altro mancato approdo significherebbe vivere un’estate simile a quella appena trascorsa, tra cessioni calibrate per evitare sanzioni e un mercato al risparmio.

Tiago Pinto è riuscito nell’impresa di incassare oltre 70 milioni dalle vendite, investire una somma esigua in entrata e, comunque, consegnare a Mourinho una rosa competitiva. Un lavoro che ha soddisfatto la proprietà, e non potrebbe essere altrimenti. Del resto, chi avrebbe mai scommesso, a luglio, che il nuovo numero nove della Roma sarebbe stato Romelu Lukaku?

La ricerca affannosa del centravanti ha rappresentato il leitmotiv dell’estate romanista. Si cercava un sostituto di Tammy Abraham e alla fine è arrivato un giocatore che, quando in forma, è probabilmente il miglior centravanti dell’intero campionato. In affitto, certamente, ma per una società che a un certo punto aveva ripiegato sullo svincolato Azmoun e che stava trattando Zapata con l’Atalanta, resta un affare.

L’obiettivo

L’attaccante colombiano è stato “liberato” da Gasperini perché i nerazzurri sono riusciti a mettere le mani su Gianluca Scamacca, che rappresentava il principale obiettivo proprio di Tiago Pinto. La differenza è stata la disponibilità economica dei bergamaschi che, incassati gli 80 milioni dalla cessione di Hojlund al Manchester United, non hanno avuto problemi ad accontentare il West Ham.

L’altro grande obiettivo dei giallorossi è stato Marcos Leonardo del Santos. L’attaccante brasiliano avrebbe voluto far parte della rosa di Mourinho, ma il club non ha voluto privarsene a campionato in corso e a mercato chiuso (la sessione in Brasile si è conclusa il 2 agosto). La trattativa non è collassata del tutto, c’è un principio d’accordo per riparlarne a gennaio, ma adesso la Roma dovrà competere con un grande rivale, il Newcastle.

Interesse

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i Magpies sarebbero pronti a formulare un’offerta per il classe 2003, il cui contratto è in scadenza a giugno 2026.

Negli ultimi giorni Rafaela Pimenta, agente di Leonardo, ha confermato che il giocatore lascerà il Santos nella prossima sessione di mercato: «Già nel mercato precedente aveva la possibilità di essere ceduto, ma la situazione sportiva del Santos era molto particolare. […] Ma è arrivato il momento del trasferimento. Vuole vivere un’esperienza europea e il suo momento arriverà quest’inverno».