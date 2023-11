Come Mbappè, solo più giovane | Pronta la ‘Marottata’: lo prende a parametro 0

Uno dei tanti giovani francesi accostati al fenomeno del Psg è finito nel mirino dell’ad nerazzurro sempre attento ai nuovi talenti.

Il suo futuro è ancora incerto, ma pochi dubbi ci sono sulla sua enorme classe, le sue enormi potenzialità e il fatto che, una volta terminata l’era Messi e Cristiano Ronaldo, sarà lui a dominare il palcoscenico mondiale per i prossimi dieci/quindici anni.

Parliamo ovviamente di Kylian Mbappé che per molti è già il calciatore più forte del Pianeta e lo è senza ombra di dubbio alcuno. Il Mondiale vinto nel 2018 da giovanissimo, nemmeno ventenne, e quello che stava risolvendo e vincendo da solo contro l’Argentina e Messi a dicembre scorso, hanno certificato, oltre alle sue prodezze tra Ligue 1 e Champions League in questi anni, il livello assoluto della sua classe.

Le potenzialità si sono già viste tutte, ma potrebbero ancora esplodere per farlo diventare uno dei calciatori più forti della storia. Del resto tra poche settimane compirà 25 anni e ha davanti almeno dieci anni di grandissima carriera. In estate ha rifiutato l’Arabia Saudita ed il rinnovo con il Paris Saint Germain e adesso è a pochi mesi dalla scadenza naturale del contratto.

Tutto è pronto, secondo quasi tutti, per il suo approdo, durante la prossima estate, al Real Madrid e al coronamento di un corteggiamento reciproco che dura ormai da anni. Poi sarà sfida aperta ad Haaland e Bellingham per sedersi sullo scranno di Messi e Cristiano Ronaldo e diventare il più forte in circolazione per un po’ di anni.

Da Tel a Kroupi, ecco i nuovi Mbappé

Nonostante la sua giovane età, però, la facilità con cui nascono talenti e crescono fenomeni in Francia, così come successo in Argentina tra la fine della carriera di Maradona e l’entrata in scena di Messi, sta facendo abusare addetti ai lavori, opinionisti e giornalisti dell’appellativo di “nuovo Mbappè“.

Tra i tanti sono stati investiti di questo paragone il giovane talento francese del Bayern Monaco, Mathys Tel, classe 2005 e già importante nelle rotazioni offensive di Thomas Tuchel e per la Nazionale Under 21 transalpina; e Eli Junior Kroupi, stella di 17 anni del Lorient.

Incanta con il Monaco, Chelsea e Inter sul nuovo Mbappé

Non solo. Chi potrebbe più di tutti ripercorrere le orme di Mbappé, soprattutto per la squadra di appartenenza che è la stessa in cui è cresciuto e ha esordito il fenomeno del Psg, è il classe 2004 Malamine Efekele. L’attaccante classe 2004 del Monaco sta strabiliando tutti con le giovanili del club monegasco, ma non ha ancora esordito in partite ufficiali.

Su di lui avrebbe messo gli occhi già il Chelsea che potrebbe cercare un affondo per acquisire il giovane talento già durante la prossima estate. Attenzione però a Marotta e all’Inter che resta alla finestra ed ha già mostrato tutto il suo interesse verso quello che viene considerato da tutti il nuovo Mbappè.