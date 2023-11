Inzaghi, mazzata tremenda | Sei senza portiere: infortunio incredibile in Nazionale

Brutta mazzata per Inzaghi: il portiere si è fatto male durante gli impegni con la sua nazionale. Salterà le prossime partite.

Conquistata aritmeticamente la qualificazione ad Euro 2024, dopo il pareggio esterno per 0-0 contro l’Ucraina, l’Italia di Luciano Spalletti lascia il ritiro di Coverciano e si dà appuntamento al 2024. Un passaggio alla fase finale dell’Europeo accolta con grande gioia da tutti i tifosi italiani i quali, almeno fino a marzo dell’anno prossimo, potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato di Serie A.

Un campionato di Serie A che tornerà questo fine settimana con le sfide della tredicesima giornata che vedrà in campo, tra le altre, il big match dell’Allianz Stadium tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. Una sfida, quella in programma a Torino domenica alle 20.45, intorno alla quale ruoteranno ovviamente tutte le altre gare del tredicesimo turno che, per quanto riguarda la lotta salvezza, vedrà in scena sfide sentitissime i cui risultati potrebbero giocare un ruolo molto importante a fine stagione.

Salernitana-Lazio, Cagliari-Monza, Empoli-Sassuolo e Verona-Lecce sono infatti le partite che soprattutto le squadre impegnate in casa non potranno permettersi di sbagliare. Più di tutti i granata di Pippo Inzaghi che, fermi all’ultimo posto in classifica con appena cinque punti e ancora a caccia della prima vittoria in campionato, dovranno necessariamente invertire la rotta per non rischiare di abbandonare la massima serie a distanza di tre anni dalla promozione conquistata nel 2021.

Battere la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal pareggio per 0-0 nel derby con la Roma dello scorso 12 novembre, non sarà facile, ma i campani dovranno iniziare a fare qualcosa di più per ravvivare una stagione che non sta certamente procedendo secondo quelle che erano le aspettative pre-stagionali. I presupposti per fare bene ci sono tutti, ora la parola passa di nuovo al campo.

Uno in lotta per lo scudetto, l’altro per la salvezza: i destini opposti dei fratelli Inzaghi

Entrambi con un passato da calciatori in Serie A e ora entrambi in massima serie come allenatori: è questa, sinteticamente, la storia di Filippo e Simone Inzaghi. Due fratelli, impegnati ora come ora sulle panchine di Salernitana ed Inter, che grazie al loro lavoro punteranno a raggiungere quelli che sono gli obiettivi stagionali delle due società: la salvezza per i granata, lo scudetto per i nerazzurri.

Due obiettivi chiaramente opposti che, relazionati alla qualità delle rose a loro disposizione, sono certamente alla portata delle due società. Società che, in particolare quella campana, starebbero valutando, tra le altre cose, la possibilità di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare i rispettivi gruppi in vista della seconda parte di stagione.

Salernitana, brutta tegola per Inzaghi: Ochoa out per un mese

Brutte notizie provenienti dal Messico per la Salernitana di Pippo Inzaghi: Guillermo Ochoa si è infortunato durante il match tra la sua nazionale e l’Honduras. Un infortunio, quello occorso all’estremo difensore granata, che lo costringerà, molto probabilmente, a stare fermo almeno un mese.

In seguito a uno scontro di gioco con l’attaccante honduregno, Anthony Lozano, il classe ’85 messicano ha infatti riportato una distorsione acromioclavicolare con edema muscolare che la federazione messicana ha reso nota mediante un comunicato pubblicato sui propri canali di comunicazione. Una brutta mazzata, questa, per Pippo Inzaghi il quale, salvo recuperi lampo, dovrebbe rinunciare al 38enne per i prossimi match contro Lazio, Fiorentina, Bologna e Atalanta.